Theo Quyết định số 3318/QĐ-BTC ngày 12/11/2026 của Bộ Tài chính, có 3 thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo hiểm xã hội được áp dụng cơ chế thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn quốc, gồm: Giải quyết chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; giải quyết hưởng BHXH một lần; thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh giữa cơ quan BHXH và người tham gia BHYT.

Việc mở rộng phạm vi thực hiện giúp người dân thuận tiện hơn khi giải quyết quyền lợi, nhất là những trường hợp thường xuyên di chuyển, thay đổi nơi làm việc hoặc sinh sống xa địa phương đã đăng ký tham gia bảo hiểm. Các thủ tục trên thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH cấp tỉnh hoặc BHXH cơ sở.

Người dân tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, cơ chế này chỉ thay đổi phạm vi tiếp nhận, giải quyết thủ tục, không làm thay đổi điều kiện hưởng, mức hưởng và thành phần hồ sơ theo quy định đối với từng chế độ. Riêng việc thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ áp dụng với những trường hợp đủ điều kiện theo pháp luật về BHYT.

Thời gian qua, BHXH Việt Nam cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tăng cường kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ người dân. Đến nay, hệ thống đã xác thực hơn 100,2 triệu thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu do ngành quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên toàn quốc đã triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh.

Toàn hệ thống cũng đã xử lý hơn 3 triệu hồ sơ liên quan đến cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, giải quyết chế độ mai táng phí và tử tuất.

Thời gian tới, BHXH Việt Nam tiếp tục rà soát, đơn giản hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở khai thác dữ liệu số; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trên môi trường điện tử, qua đó giảm giấy tờ và thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp.