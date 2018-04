Người Việt nhẫn tâm đầu độc đồng bào bằng… đồ ăn, thức uống

Hồi chuông báo động về an toàn thực phẩm vẫn chưa dứt, thậm chí còn vang to hơn trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm đang diễn ra.

Cơ sở sản xuất cà phê nhuộm pin con ó khiến dư luận bất bình, người tiêu dùng hoang mang.