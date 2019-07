Nguyên nhân ban đầu vụ tài xế xe 7 chỗ tông chết 3 cháu nhỏ ở Hà Tĩnh

Ngày 10/7, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã có báo cáo về vụ TNGT làm chết 3 cháu nhỏ tại thôn 5 xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên.

Theo đó, công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sau khi tiếp nhân tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên đã nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng VKSND tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định.



Theo Công an huyện Cẩm Xuyên, qua đánh giá và nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do người điều khiển xe ô tô không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn đã đâm vào xe máy điện chạy liền trước.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Bùi Mạnh Tùng, kết quả là 0 mg/1 khí thở; test tình trạng sử dụng ma túy đối với tài xế cũng cho kết quả âm tính.

Trước đó, khoảng 19h tối 9/7, trên đoạn đường liên xã Cẩm Huy - Cẩm Yên (Cẩm Xuyên) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Thời điểm đó, 3 em: Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 2007 trú tại thôn Tiến Hưng, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) và Nguyễn Thị Dung (sinh năm 2007, trú cùng thôn), Trần Hữu Đăng (sinh năm 2016, trú tại thôn Tây Nguyên, Cẩm Nam, Cẩm Xuyên) chở nhau trên xe máy điện đi từ xã Cẩm Huy về xã Cẩm Yên thì bất ngờ bị xe ô tô 7 chỗ mang BKS 30E - 413.82, do Bùi Mạnh Tùng (SN 1986, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển đâm từ phía sau. Vụ tai nạn khiến cả 3 người đi trên xe máy điện tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.