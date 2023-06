Nguyên nhân ban đầu vụ TNGT nghiêm trọng ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Theo thông tin từ Cục CSGT (C08-Bộ Công an) vào khoảng 21h30 ngày 6/6 tại Km 31 + 900 tỉnh lộ 305 thuộc tổ dân phố Văn Sơn, thị trấn Lập Thạch, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng giữa xe mô tô BKS: 88D1- 259.48 do nam thanh niên Phạm Xuân K. (SN 2006 ở Hòa Phong, Xuân Hòa Lập Thạch, Vĩnh Phúc) điều khiển (xe chở theo 2 người là Dương Thành T., SN 2006 và Hoàng Xuân Q., SN 2007 cùng ở Xuân Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) di chuyển theo hướng từ xã Xuân Lôi đi thị trấn Lập Thạch va chạm với xe mô tô BKS: 23E1- 234.51 do nam thanh niên Đặng Duy P. (SN 2005 ở Hương Sơn, Quang Bình, Hà Giang) điều khiển (xe chở theo 2 người là Bàn Văn D., SN 2003 và Bàn Văn M., SN 2005 cùng ở Hương Sơn, Quang Bình, Hà Giang) điều khiển xe đi theo hướng ngược lại.

Nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả, khiến Phạm Xuân K. và Đặng Duy P. tử vong tại chỗ, những thanh niên còn lại bị thương nặng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hai phương tiện bị hư hỏng, ước tính tài sản thiệt hại trị giá khoảng 10.000.000 đồng.

Hai nạn nhân tử vong tại chỗ

"Nguyên nhân sơ bộ được xác định do Phạm Xuân K. điều khiển phương tiện vượt xe không đúng quy định. Hai lái xe mô tô trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch lấy mẫu máu để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy, hiện chưa có kết quả", đại diện Cục CSGT cho hay.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lập Thạch đang tiến hành điều tra, giải quyết./.