Nguyên nhân ban đầu vụ xe khách tông vào đoàn đưa tang ở Vĩnh Phúc

Theo hành trình (đầu cuối) được Sở GTVT Điện Biên và Sở GTVT Vĩnh Phúc cấp phép cho xe khách biển số 27B-003.43. Chủ xe khách này theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, thành phố Điện Biên (địa chỉ tại 518 tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) được phép chạy khách theo tuyến cố định Điện Biên – Lập Thạch (Vĩnh Phúc).



Cú đâm mạnh và bất ngờ khiến 5 người trong đoàn đưa tang tử vong tại chỗ.

Lộ trình cụ thể là: Bến xe thành phố - Điện Biên Phủ - QL279 – Tuần Giáo – QL6 – Hòa Bình – ĐT 317 – Thanh Thủy – ĐT 316 – Cầu Trung Hà – QL32 – Tam Nông – QL32C – QL2 – Bạch Hạc – ĐT305 – ĐT307 – Bến xe Lập Thạch và ngược lại.

Như vậy, trong hành trình xe này không được cấp phép và không có hành trình đi vào QL2C.

Vào khoảng 5h sáng nay khi xe khách này đi vào QL2C qua địa bàn xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã gây ra vụ TNGT kinh hoàng khi đâm vào đoàn người đi đưa đám tang khiến 7 người chết, 1 người bị thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Nhận được thông tin về vụ TNGT, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc…đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc. Ngoài ra, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã cử đoàn công tác lên hiện trường hỗ trợ, chỉ đạo giải quyết hậu quả vụ tai nạn.

Hành trình xe 27B-003.43 được cấp phép.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã huy động các lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức cấp cứu người bị thương và chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp với Viện KSND tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, vào 5h sáng 27/3, tại ngã 4 chân chim, thuộc địa phận thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, xe ô tô khách BKS: 27B-003.43 do Phan Thanh Phú (SN 1976), trú tại thôn Lễ Khê, xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội điều khiển đã đâm vào xe tang và đoàn người ở thôn Trung nguyên đang đi bộ đưa đám tang.

Danh tính những người chết và bị thương

Hậu quả có 4 người chết tại chỗ gồm: Bà Nguyễn Thị Lan (SN 1933), ông Nguyễn Văn Kiên (SN 1976), Nguyễn Thị Mai (SN 1962), Văn Tuyến (SN 1960) và 6 người bị thương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng 2 người đã tử vong, nâng số người chết trong vụ đưa tang lên 7 người.

Sau đó, 3 người tử vong tại bệnh viện là bà Nguyễn Thị Cộng (SN 1946), bà Nguyễn Thị Lũng (SN 1949) và Nguyễn Văn Đảng (SN 1989).

Hiện 3 người bị thương là Lê Xuân Qúy, Nguyễn Thị Mận, Nguyễn Thị Tẻo đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Xe khách tông thẳng vào đám đông đưa tang với tốc độ 78km/h

Trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn, anh Nguyễn Văn Thành, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) cho biết, sự việc xảy ra khoảng 5 giờ 40 phút, đám tang gia nhà anh Quyết, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên, H.Yên Lạc. Khi đoàn đưa tang đi ra ngã 5 gần trường THPT Đồng Đậu thì gặp tai nạn.

Chiếc xe khách trong vụ TNGT kinh hoàng tại Vĩnh Phúc được xác định chạy tốc độ "bàn thờ" trước khi gây tai nạn.

Ở thời điểm đó, gia đình và họ hàng nhà anh Quyết vừa đưa quan tài người chết lên xe tang chờ khởi hành đi hoả táng. Đám đông đưa tang người thì thu dọn đồ đạc, người thì đứng chờ một xe khác đến để lên xe tiễn đưa đi nơi hoả táng. Nhưng bất ngờ từ đằng xa, xe khách giường nằm đã tông thẳng vào đám đông đưa tang.

Cũng là một người đã lái xe nhiều năm, anh Thành cho rằng: “Lái xe khách gần như không có dấu hiệu phanh hãm tốc độ mà cứ thế tông thẳng vào đám đông đang đi đưa tang, liền sau đó là tiếng người la hét thất thanh”, anh Hưng kể lại.

Anh Thành cho biết, không khí sau đó rất hoảng loạn vì có 4 người chết ngay tại chỗ. Cho đến khoảng 8 giờ thì thông tin từ người nhà ở bệnh viện báo về thì đã có thêm 2 người chết.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên nhân ban đầu xác định có thể do sương mù dày đặc, hạn chế tầm nhìn và lái xe không chú ý quan sát nên đã đâm vào đoàn người đưa tang…Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tích cực điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Xe khách biển số 27B-003.43 có nhãn hiệu - số loại: TRACOMECO - UNIVERSENOBLEK42G, sản xuất năm 2012 tại Việt Nam; số người cho phép chở: 2 chỗ ngồi/40 chỗ nằm. Chủ xe khách này theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Long Giang, thành phố Điện Biên (địa chỉ tại 518 tổ 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). Chiếc xe này được kiểm định lần gần nhất ngày 7/12/2018, hạn kiểm định đến ngày 6/6 tới, tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2701S - tỉnh Điện Biên.

