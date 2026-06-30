Nguyên nhân bé trai 22 tháng tuổi tử vong sau 5 ngày mất tích khi đi cùng dì trong rừng

Tóm tắt

VOV.VN - Sau 5 ngày tìm kiếm liên tục, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Đ.K.T. (SN 2024, trú tại xóm Khuổi Chuồng, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng) tại khu vực suối thuộc tỉnh Tuyên Quang.

