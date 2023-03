Nguyên nhân xảy ra nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ

Những ngày qua ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra tình trạng nắng nóng trên diện rộng, có nơi lên tới 40 độ C. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia) cho biết, trong ngày 22 và ngày 23/3 tại khu vực Bắc bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng, trong đó nắng nóng nhất xảy ra ở Lai Châu, Sơn La và Hòa Bình với nhiệt độ phổ biến trong ngày ở khoảng 35-36 độ C, có nơi lên tới 37 độ C. Sang ngày 24/3, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng sẽ kéo dài liên tục từ nay đến ngày 24/3, sang ngày 25/3 sẽ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ phổ biến nhất trong ngày dao động từ 37 đến 38 độ C, khu vực vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa-Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi lên tới 39 – 40, thậm chí có nơi lên trên 40 độ C. Khu vực này cũng là trọng tâm của đợt nắng nóng lần này.

“Hiện cả 3 khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đều đang xảy ra nắng nóng. Riêng khu vực Nam Bộ thì đúng theo quy luật. Tuy nhiên, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng đến sớm hơn so với trung bình nhiều năm. Nguyên nhân xảy ra nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chủ yếu do chịu ảnh hưởng bởi vùng thấp phía Tây và hội tụ gió Phơn”, ông Nguyễn Văn Hưởng chia sẻ.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, trong 24h đến 48h tới, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-50%. Từ 24/3 nắng nóng giảm dần.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Các nơi khác ở Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên và Tây Nguyên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 40-55%./.