Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt trong quá trình thi công kênh Thụy Phương

VOV.VN - Một số hộ dân tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội phản ánh trong quá trình thi công cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhà ở, sân và tường bao xuất hiện tình trạng nứt, lún. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi các hộ bị ảnh hưởng.