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Thứ Năm, 06:00, 05/11/2026

Nhà dân xuất hiện nhiều vết nứt trong quá trình thi công kênh Thụy Phương

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VOV.VN - Một số hộ dân tại phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội phản ánh trong quá trình thi công cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, nhà ở, sân và tường bao xuất hiện tình trạng nứt, lún. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân và có phương án xử lý, bảo đảm quyền lợi các hộ bị ảnh hưởng.
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Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương được triển khai nhằm bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường khả năng tiêu thoát nước, chống úng ngập cho nhiều khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
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Ghi nhận, tại khu vực đầu mối dẫn nước từ sông Hồng vào trạm bơm Liên Mạc, công nhân đang tiến hành nạo vét, khơi thông dòng chảy.
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Tuyến mương hở đoạn từ trạm bơm Thụy Phương đến Học viện Tài chính đang được triển khai các hạng mục thi công, chỉnh trang cảnh quan.
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Công trình đi qua khu vực đông dân cư thuộc phường Đông Ngạc.
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Theo phản ánh một số hộ dân nhà ở bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Những vết nứt sân, tường xuất hiện ở nhiều nhà dân
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Nhà ông Hoàng Văn Sinh, số 45, ngõ 104A đường Thụy Phương, phường Đông Ngạc nhiều vị trí trên tường nhà xuất hiện vết nứt.
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Những vết rạn kéo dài trên tường khiến gia đình ông Sinh lo lắng về tình trạng an toàn của ngôi nhà.

 

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Không chỉ nhà ở, khu vực cổng và tường bao của gia đình ông Sinh cũng xuất hiện các vết nứt.
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Nền sân trước nhà có dấu hiệu nứt, hư hỏng. Theo gia đình, việc sửa chữa, khắc phục những vị trí này có thể tốn kém hàng chục triệu đồng.
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Theo ông Sinh chỉ những vị trí hư hỏng tại khu vực cổng và sân nhà sau quá trình thi công tuyến kênh. Các vết nứt xuất hiện ở nhiều vị trí, từ khu vực bên ngoài đến bên trong ngôi nhà, khiến gia đình không khỏi bất an. "Phía phường đã nắm bắt thông tin, đại diện đơn vị bảo hiểm đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nhà ở, tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về phương án xử lý, bồi thường", ông Sinh nói.
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Ông Nguyễn Ngọc Hùng, ở ngõ 104 đường Thụy Phương cho biết, quá trình ép cừ thi công hệ thống thoát nước có rung chấn, ảnh hưởng đến một số nhà dân trong khu vực. 
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Người dân mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công và chính quyền địa phương sớm kiểm tra, xác định nguyên nhân nứt nhà, có phương án khắc phục thiệt hại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống thoát nước phục vụ sinh hoạt.
Đ. Hưng - Sỹ Thành/VOV.VN
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