Đó là thông điệp tại Lễ vinh danh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tối 29/11 tại TP.HCM.

Đây là lần đầu tiên Trung ương Đoàn tổ chức chương trình tôn vinh dành riêng cho lực lượng thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực. Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn cũng chính thức ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026 - 2031.

Ra mắt mạng lưới nhà sáng tạo nội dung số trẻ

Có 99 thanh niên được tôn vinh, với các nội dung như du lịch quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam, giáo dục, pháp luật...thu hút hàng triệu lượt xem trên các kênh mạng xã hội, góp phần lan toả lối sống tích cực, truyền tải văn hoá từng địa phương.

Nguyễn Tiến Thịnh, sở hữu kênh Tiktok Tina Thảo Thi, đang ở năm thứ 5 làm sáng tạo nội dung, luôn mang đến những điều tích cực, từ khám phá những khu chợ truyền thống, trải nghiệm ẩm thực các vùng miền. Những video của Thịnh với hàng triệu người xem, tổng số lượt theo dõi ở các nền tảng là hơn 10 triệu.

"Là một nhà sáng tạo nội dung, trách nhiệm của mình là mong muốn được gửi những nội dung tích cực, những nội dung thông tin vui vẻ, hạnh phúc và hài hước đến cho mọi người đó là phương châm mình theo đuổi. Cũng vì theo đuổi đủ lâu, hôm nay được có mặt trong buổi vinh danh, mình nghĩ đó là kết quả sau một hành trình cố gắng", Thịnh nói.

Trung ương Đoàn trao chứng nhận cho các cá nhân là thanh niên làm nội dung số tích cực

Phát biểu tại lễ tôn vinh, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn những nhà sáng tạo nội dung trẻ tiếp tục giữ vững bản lĩnh và trách nhiệm trước mọi cám dỗ của thuật toán và đám đông; lấy sự thật làm gốc, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức. Đừng bao giờ đánh đổi uy tín lâu dài lấy sự nổi tiếng nhất thời, đánh đổi sự thật lấy lượt xem hay đánh đổi niềm tin của công chúng lấy những lợi ích trước mắt.

Đồng thời, nhà sáng tạo nội dung cần tiên phong kiến tạo xu hướng tích cực. Hãy biến lịch sử hào hùng, văn hóa giàu bản sắc, những thành tựu bứt phá của đất nước và những tấm gương tử tế quanh ta thành những câu chuyện cuốn hút, có chiều sâu, mang đậm dấu ấn Việt Nam.

Các nhà sáng tạo nội dung số được vinh danh tối 29/11

Nhà sáng tạo nội dung số được vinh danh

Kênh thông tin Phòng chống ma tuý- Công an TP.HCM được vinh danh nhà sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng

Lãnh đạo Trung ương Đoàn cũng kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung cùng xây dựng một cộng đồng sáng tạo đoàn kết, nhân văn và trách nhiệm; kết nối thêm nhiều tài năng trẻ, lan tỏa sáng kiến vì cộng đồng và đồng hành cùng các phong trào lớn của Đoàn.