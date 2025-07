Nhân chứng vụ lật tàu ở Hạ Long: Cháu cố gắng thoát ra ngoài rồi được cứu

Tối 19/7, lực lượng y tế tham gia tại hiện trường cho biết, vào khoảng 18h, các đơn vị cứu nạn đã đưa được một bé trai 10 tuổi ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn.

Cháu bé sau đó được xác định là Hoàng Nhật M. (SN 2015), trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân vụ chìm tàu.

Cháu M. cho biết, thời điểm xảy ra sự cố, cháu đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.

Lực lượng chức năng trục vớt tàu bị lật.

Đại diện lực lượng y tế tại hiện trường cho biết, sau khi được đưa lên tàu, cháu bé đã được ủ ấm, kiểm tra sơ cứu ban đầu, rồi chuyển đến Bệnh viện Bãi Cháy để tiếp tục theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Hiện tình trạng của cháu ổn định, nhưng vẫn chưa xác định được tung tích của bố mẹ cháu.

"Khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt", cháu M. cho biết.

Theo thông tin ban đầu, tàu du lịch Vịnh Xanh 58, số đăng ký QN-7105, xuất phát từ Cảng tàu khách Quốc tế Hạ Long để tham quan theo Tuyến số 2.

Trên tàu có 53 người, bao gồm 48 hành khách (41 người lớn, 7 trẻ em - tất cả đều là người Việt Nam) và 5 thuyền viên. Khi tàu đang trên hành trình quay trở lại cảng, đến khu vực giữa Hòn Gà Chọi và Hòn Cô Đơn, bất ngờ gặp giông lốc mạnh khiến tàu bị lật úp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm các nạn nhân.

Chủ phương tiện và cũng là thuyền trưởng tàu Vịnh Xanh 58 được xác định là ông Đ.V.T., thường trú tại phường Hà An, Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, gồm bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư và các tàu chuyên dụng để phục vụ công tác cứu nạn.