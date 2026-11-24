Tiếng nổ như bom, nhà cửa rung chuyển

Những người dân sinh sống gần số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc vụ nổ xảy ra vào sáng 24/11. Theo lời kể của các nhân chứng, khoảng 8h05, một tiếng nổ cực lớn bất ngờ vang lên, âm thanh chát chúa như tiếng bom, khiến nhiều tòa nhà xung quanh rung lắc mạnh.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường cứu nạn

Sức ép từ vụ nổ lớn đến mức đồ đạc trong các hộ dân bị hất tung ra vỉa hè, những mảnh gạch đá, bê tông và vật liệu xây dựng văng xa, có mảnh bắn lên độ cao khoảng 3m. Nhiều ngôi nhà gần hiện trường bị vỡ vụn cửa kính, cửa cuốn, cửa kéo hư hỏng, đổ sập.

Một số người đang lưu thông trên đường vào thời điểm xảy ra vụ việc cũng bị ảnh hưởng, trong đó có những người bị thương do sức ép và các mảnh vỡ văng trúng.

Quân đội được huy động đến hiện trường cứu nạn

Chia sẻ về khoảnh khắc kinh hoàng, ông Trần Phú Trường cho biết: “Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn, giống như bom vậy. Những mảnh tường, gạch đá văng lên cao tung toé. Cửa kính của các nhà dân xung quanh vỡ vụn, cửa kéo cũng bị sập. Một số người đi đường bị thương, kêu cứu”.

Theo nhân chứng này, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường rất nhanh, chỉ khoảng 5-10 phút sau khi vụ nổ xảy ra.

Cả căn phòng tan hoang sau tiếng nổ

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, sống gần khu vực xảy ra vụ việc, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại những gì mình chứng kiến. Bà cho biết, vào khoảng 8h sáng, khi đang nằm ngủ trong phòng riêng, bà bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Cửa sổ phòng ngủ của bà hướng về phía căn nhà xảy ra vụ nổ.

“Lúc đó tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng nổ rất lớn, tôi choàng tỉnh dậy. Trước mắt tôi là cảnh tượng cả căn phòng tan hoang, bàn ghế, cửa kính, kệ sách đều đổ và hỗn loạn. May mắn giường tôi nằm khá xa cửa sổ nên không bị thương, nhưng mọi thứ trong phòng thì tan hoang hết”, bà Kiều Anh kể lại.

Trong khi đó, anh Trần Hoàng Phú, một nhân chứng có mặt tại khu vực, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang nằm trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn. “Tôi chạy ra ngoài thì đã thấy người nằm la liệt trên đường. Nhiều mảnh vỡ bắn tung tóe khắp mặt đường”, anh Phú kể.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường xảy ra vụ việc

Anh Hoàng Anh Minh, một nhân chứng khác, cũng xác nhận thời điểm khoảng 8h sáng, anh nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Theo anh Minh, nhiều người đi đường ở sát khu vực xảy ra vụ nổ bị thương.

Đáng chú ý, anh Trần Tiến Tú, có nhà đối diện căn nhà xảy ra vụ nổ cho biết khi sự việc xảy ra, anh đang ở trong nhà thì bị đồ đạc đổ đè lên người. "Tôi phải cố gắng vùng dậy, tìm cách thoát ra ngoài. Vụ nổ khiến ngôi nhà của tôi bị hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc đổ vỡ”, anh Tú chia sẻ.

Hơn 60 cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn, cứu hộ

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 8h05 ngày 24/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo xảy ra vụ nổ tại số 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố đã khẩn trương điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát giao thông và Công an phường Đống Đa đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng y tế và các lực lượng tại chỗ triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ xảy ra tại một hộ kinh doanh cửa hàng ăn uống có kết cấu một tầng. Công trình bị sập đổ, bên trong có người mắc kẹt.

Rất đông người dân theo dõi vụ việc

Lực lượng cứu hộ sử dụng các phương tiện, thiết bị chuyên dụng, kết hợp chó nghiệp vụ để tiếp cận sâu vào khu vực đổ nát, tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời, các đơn vị tổ chức rà soát khu vực xung quanh, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người dân.

Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ có ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky và Đại tá Nguyễn Đức Long, cùng là Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Theo thông tin cập nhật từ các cơ quan y tế, đến 11h15 ngày 24/11, trong tổng số 13 nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường, có 3 người tử vong và 10 người bị thương. Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng nhận định vụ việc nghi do nổ khí gas, gây sập đổ một phần nhà một tầng phía sau Nhà tập thể E4, phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm người có thể còn mắc kẹt, khắc phục hậu quả và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.