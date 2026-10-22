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Nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Năm, 15:01, 22/10/2026
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VOV.VN - Ngày 22/10, tại tỉnh Vĩnh Long, Bộ Công an tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ, giai đoạn 2025-2026.

Thời gian qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ đạt nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại cơ sở.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng công an các địa phương đã rà soát, đánh giá hiệu quả, kiện toàn và hợp nhất 435 mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với tình hình thực tế.

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Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang tặng quà cho các điển hình.

Tại Vĩnh Long, việc xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng gắn với phát huy vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số, các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, giữ gìn an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an các địa phương tiếp tục xác định việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo khu vực Tây Nam Bộ giai đoạn 2025-2026.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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