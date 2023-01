Nhân viên an ninh sân bay Nội Bài trả lại khách 130 triệu bỏ quên trên xe đẩy

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thông tin, vào khoảng 12h trưa nay (5/1/2023), trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại làn số 3, sảnh A, Nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Như Dương - nhân viên An ninh sân đỗ ô tô, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện 1 chiếc ví màu đen bỏ quên trên xe đẩy. Anh Dương đã thông báo cho lực lượng An ninh cơ động để kiểm tra vi vết chất nổ và lập biên bản theo quy trình.

Anh Nguyễn Như Dương trao trả lại ví tiền cho hành khách bỏ quên trên xe đẩy hàng ở sân bay.

Sau khi kiểm tra, chiếc ví hiệu Valentino Creations bên trong có 130 triệu đồng tiền mặt, giấy phép lái xe và các giấy tờ quan trọng khác. Khoảng 30 phút sau, khi nhận được thông tin của hành khách, lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã mời hành khách vào phòng trực đội An ninh cơ động để trao trả lại nguyên vẹn chiếc ví cùng toàn bộ tài sản cho vị khách.

Theo anh P.T.C, chủ nhân của chiếc ví kể lại, khi bay từ Đà Nẵng hạ cánh tại Nội Bài, do vội nên khi chất đồ lên xe, ngoài valy, bộ dụng cụ chơi golf thì trong lúc vội vàng đã bỏ quên chiếc ví. Khi lên xe về đến đường Láng, Hà Nội anh mới phát hiện ra chiếc ví đã bỏ quên ở sân bay quốc tế Nội Bài. Đáng nói, khu vực tôi bỏ quên ví lại rơi vào điểm công cộng tại sân bay, rất đông người qua lại...

"Tôi vội vàng tra mạng và tìm được số điện thoại hotline của Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Sau khi gọi điện khoảng 10-15 phút tôi nhận được tin báo lại từ Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài cho biết, Trung tâm đang giữ chiếc ví và mời tôi lên nhận lại”, anh C, kể.

Công việc hàng ngày điều tiết xe ô tô ra vào tại sân bay của anh Nguyễn Như Dương.

Theo anh C. thật may mắn cho anh, chiếc ví đã được lực lượng ANHK Nội Bài phát hiện kịp thời, nếu không cũng khó có thể an toàn khi lưu lượng người qua lại lên xuống các phương tiện cá nhân tại khu vực công cộng rất đông đúc...

Trong năm 2022, Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài đã nhặt được và trao trả trực tiếp cho 447 trường hợp hành khách bỏ quên tài sản tại Cảng.

Để hỗ trợ hiệu quả cho hành khách trong việc tìm kiếm hành lý thất lạc, bỏ quên tại Cảng, Cảng HKQT Nội Bài đã bố trí Phòng hành lý thất lạc, trực 24/7 tại sảnh E Nhà ga hành khách T1.

Trong năm 2022, Cảng HKQT Nội Bài đã bàn giao tài sản bỏ quên cho 2.688 lượt hành khách bằng việc mã hóa, đăng tải hằng ngày trên trang http://bags.noibaiairport.vn/ giúp hành khách dễ dàng tra cứu và tìm kiếm.

Hành khách có thể gọi điện cho Phòng hành lý thất lạc theo số hotline 0983774546 hoặc gửi email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com, nhân viên trực sẽ hỗ trợ tra cứu ban đầu và hướng dẫn các bước tiếp theo./.