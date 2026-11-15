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Nhanh chóng xác minh danh tính tài xế ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy

Chủ Nhật, 21:20, 15/11/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng truy xét, làm rõ tài xế ô tô gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường. Chỉ hơn 1 giờ sau khi tiếp nhận đơn trình báo của người dân, lực lượng chức năng đã xác định được người liên quan.

Ngày 14/11, qua nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội và tiếp nhận đơn trình báo của công dân về vụ tai nạn giao thông có liên quan đến một ô tô con màu trắng, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 khẩn trương xác minh, truy tìm phương tiện và người điều khiển.

Dù quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp Công an xã Thọ Phong và Công an phường Trương Quang Trọng xác minh, làm rõ người liên quan. Chỉ hơn 12 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội và hơn 1 giờ sau khi nhận đơn trình báo của người dân, lực lượng chức năng đã xác định được tài xế gây tai nạn.

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Sau va chạm giao thông, tài xế điều khiển xe ô tô màu trắng rời khỏi hiện trường. Ảnh: Cắt từ clip

Tại cơ quan Công an, ông H. (sinh năm 1979, trú tại phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận điều khiển ô tô biển kiểm soát 76A-22.xx9 va chạm với xe mô tô lưu thông phía trước cùng chiều vào chiều tối 13/11. Vụ tai nạn xảy ra tại Km1051+100, Quốc lộ 1A,  đoạn qua xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi xảy ra va chạm, tài xế không dừng xe để kiểm tra tình trạng nạn nhân mà rời khỏi hiện trường, không kịp thời trình báo cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Việc gây tai nạn rồi bỏ chạy không chỉ thể hiện sự thiếu trách nhiệm mà còn có thể khiến người bị nạn không được hỗ trợ, cấp cứu kịp thời. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xác minh, điều tra và giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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