​Nhật ký xúc động của tiếp viên trưởng chuyến bay đến Guinea Xích đạo

Đúng 15h10 (giờ Hà Nội), máy bay mang số hiệu VN06 đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong đó có 129 người được xác định mắc Covid-19.



Hình ảnh máy bay A350 của Vietnam Arlines thực hiện chuyến bay từ Guinea Xích đạo hạ cánh an toàn và được đưa về vị trí đỗ định trước tại Nội Bài

Chuyến bay về trễ so với kế hoạch do chờ đợi tiếp nhiên liệu tại sân bay Bata nên về trễ hơn gần 4 tiếng so với dự kiến. Cùng với đó, tại sân bay Bata, khi hạ cánh, trời đổ mưa to, khiến hoạt động triển khai các công việc khó khăn hơn.



Trong số 219 lao động được đón về, có 129 người được xếp ngồi ở khoang dành cho người đã mắc Covid-19, số còn lại được xếp ngồi khoang riêng. Suốt hành trình bay về kéo dài 13 giờ, mọi việc đều thuận lợi, sức khỏe lao động đều tốt. Chỉ có 2 hành khách ở khoang người mắc bệnh gặp vấn đề về đường ruột, bị mất nước, các bác sĩ đi cùng chuyến bay phải hỗ trợ. Các trang thiết bị y tế mang theo như máy thở, bình ôxy, cáng cứu thương...đã không phải dùng tới.

Sau chuyến bay dài 13 giờ căng thẳng đó, tiếp viên trưởng chuyến bay là Phạm Xuân Trường đã vội vã ghi lại những dòng nhật ký đầy xúc động, chứa chan tình người, tinh thần đoàn kết “Bầu ơi thương lấy bí cùng” của người Việt Nam...

Tiếp viên trưởng chuyến bay là Phạm Xuân Trường sinh năm 1975, làm việc cho Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) được 18 năm. Anh đã từng tham gia các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam ở Đức, Hà Lan, Pháp. Nhưng chuyến đi này với anh có nhiều cảm xúc đặc biệt, như anh kể là: “Khi nghe thông tin sẽ có chuyến bay từ Việt Nam sang đưa công nhân về nước, anh em công nhân ôm nhau nhảy múa trên công trường. Khi máy bay của Vietnam Airlines, họ đã tin đó là sự thật, sự kỳ diệu giống như có phép màu....”.

Đến Guinea Xích đạo.....

Máy bay Airbus A350 chở theo phi hành đoàn và đội ngũ y bác sĩ cùng nhiều trang thiết bị y tế của Việt Nam đáp xuống sân bay Bata - Guinea Xích đạo lúc 13h30 giờ địa phương, 1 sân bay nhỏ với cơ sở hạ tầng nghèo nàn.

Máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Bata của Guinea Xích đạo lúc trời tối và có mưa.

Nơi đây không biết hơn 200 công nhân Việt Nam đã ngóng chờ từng phút chiếc máy bay màu xanh có lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên bầu trời Guinea Xích đạo, họ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay chào từ xa với nét mặt vui tươi và tràn đầy hy vọng như cố của đi những mệt mỏi, những triệu chứng của căn bệnh Covid-19 như sốt ho khó thở đang siết lấy họ trong những ngày qua.

Những đồng hương của chúng ta được tập trung từ rất sớm tại 1 hanga (nhà chứa máy bay). Nơi đó họ chỉ đứng, khi mệt quá lại ngồi bệt xuống đất. Nơi tập trung cho hành khách không 1 ghế ngồi, không quạt mát, không nước uống. Thật thương lắm những đồng bào xa xứ nơi đất khách quê người.

219 công dân Việt Nam chuẩn bị lên máy bay Vietnam Airlines tại sân bay Bata của Guinea Xích đạo.

Cửa máy bay mở, công việc được kết nối giữa phi hành đoàn và mặt đất. Hơn 200 bộ đồ bảo hộ chuyển đến cho hành khách. Hơn 90 tấn dầu được bơm cho máy bay, đây thực sự là công việc khó khăn của 1 sân bay địa phương với chỉ duy nhất 1 xe bồn dung tích 16 tấn. Vậy là thời gian chờ đợi khoảng 6 tiếng đồng hồ cho việc tiếp nhiên liệu.

Tiếp viên trưởng chuyến bay là Phạm Xuân Trường.

Trong hanga (nhà chứa máy bay) xa xa, hành khách đã mặc đồ bảo hộ, mắt luôn hướng về chiếc máy bay màu xanh, hết đứng rồi ngồi xuống đất và chờ đợi giờ phút được ra máy bay, thỉnh thoảng tiếp viên chúng tôi lại mang lá cờ Việt Nam ra cửa máy bay vẫy chào để họ yên tâm, tạo thêm động lực ở nơi đây tình người Việt luôn bên mọi người.

Trời nhá nhem tối và cơn mưa cũng nặng hạt thêm, lúc này hành khách mới được thông báo ra máy bay, từng tốp 5 người giãn cách, vừa đi vừa chạy dưới cơn mưa và quãng đường khoảng 200m, thật nhanh chóng tạm biệt đất nước Châu Phi, nhanh để về quê hương, về với gia đình nơi đó người thân, bạn bè đang ngóng chờ, những cái bắt tay, những cái ôm hôn thật chặt và những giọt nước mắt trực chờ.

Hình ảnh hành khách trên chuyến bay.

Trên máy bay

Bước chân lên máy bay là một không khí ấm cúng, các tiếp viên chào đón và hướng dẫn thân thiện, nhạc và hình ảnh boarding trên các màn hình về đất nước con người Việt Nam càng gần gũi hơn, cảm giác như đã được về nhà rồi đấy.

Đội tiếp viên toàn nam trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo để đón 219 công dân Việt Nam.

Hành khách của chúng ta rất đoàn kết và trật tự. Thực hiện tốt các hướng dẫn của tiếp viên về chỗ ngồi, đồ ăn thức uống, sử dụng phòng vệ sinh, cách ly từng khoang khách và cách phòng chống dịch bệnh.

Lúc 19h30 giờ địa phương, máy bay cất cánh hướng về thủ đô Hà Nội của Việt Nam yêu dấu. Một hành trình dài 13 tiếng giờ bay cũng là một hành trình khó khăn đang chờ phi hành đoàn và y bác sỹ.

Đội tiếp viên toàn nam và kíp y, bác sỹ trên chuyến bay đến Guinea Xích đạo để đón 219 công dân Việt Nam.

Khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, những tín hiệu từ khoang hành khách có các ca dương tính Covid-19 nhấn tin hiệu SOS lên khoang điều hành cần sự trợ giúp của bác sỹ.

Một bệnh nhân sốt cao rồi 2, 3 người và cứ thế số bệnh nhân cần trợ giúp tăng lên, thêm một bệnh nhân tiêu chảy, lại thêm một bệnh nhân khó thở....Cứ thế, sự liên lạc Ding Dong giữa các khoang vang lên, hai anh điều dưỡng viên đi lên đi xuống, phía trên bác sĩ nắm tình hình bệnh nhân và đưa ra y lệnh, các tiếp viên chung tay hỗ trợ. Với chuyên môn nghiệp vụ cùng kinh nghiệm và sự phối hợp ăn ý. Chúng ta đã giải quyết mọi vấn đề khó khăn nhất.

Đây là lời cảm ơn chân tình nhất dành cho Tổ quốc và phi hành đoàn khi 219 công dân Việt Nam về đến sân bay Nội Bài chiều qua.

Hạ cánh ở quê hương

Đúng 15h00 (giờ Hà Nội), máy bay mang số hiệu VN06 đón 219 lao động Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong đó có 129 người được xác định nhiễm Covid-19.

Ngay sau đó, cả máy bay chúng tôi làm thủ tục di chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW2 thực hiện 14 ngày cách ly theo quy định.

Dịch bệnh Covid 19 còn ở phía trước, nguy hiểm, phức tạp, khó lường. Chúng tôi lại sẵn sàng lên đường góp một chút công sức nhỏ bé của mình vào cho xã hội.

Chúc cho các hành khách của chuyến bay VN06 nhanh về cùng với gia đình, các bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh./.