Nhiều bác sĩ đào tạo theo địa chỉ không nhận công tác

Theo ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, tỉnh Đồng Nai có 336 bác sĩ được đào tạo theo hình thức đào tạo theo địa chỉ, trong đó có 146 bác sĩ đã tốt nghiệp. Đây là kết quả từ chính sách thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh.

Tuy nhiên trong số các bác sĩ đã tốt nghiệp thì có 36 bác sĩ không đến nhận công tác tại địa chỉ đào tạo. Lý giải nguyên nhân của tình trạng này này, ông Vũ cho hay, ngoài lý do chính đáng như thay đổi chỗ ở, định cư ở nơi khác thì 2 lý do chủ yếu là: thu nhập thấp hơn nhiều so với các cơ sở y tế tư nhân, và cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện ở các cơ sở y tế tuyến huyện không đáp ứng được mong mỏi của bác sĩ khi hành nghề.

Về giải pháp để hạn chế tình trạng này, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, ngoài việc siết chặt các quy định ràng buộc về chi phí đền bù đối với bác sĩ đào tạo theo địa chỉ, thì giải pháp căn cơ nhất là ngành y tế phải cải thiện được nguồn thu từ dịch vụ y tế, qua đó cải thiện được thu nhập của các bác sĩ.

Ông Phan Huy Anh Vũ nói: "Sắp tới đây chúng tôi sẽ kiến nâng cái mức đền bù lên gấp 5 lần chi phí đào tạo. Cái thứ 2 rất quan trọng là phải mạnh dạn cho nâng cao hiệu suất lao động trong hệ thống công lập. đối với các cơ sở y tế công lập, nhất là tuyến huyện, nếu chúng ta không triển khai dịch vụ thì sẽ không có nguồn thu để phụ giúp cho các bác sĩ. Cái quan trọng nữa là chúng tôi sẽ thường xuyên mời các em về để xem tâm tư nguyện vọng của các em như thế nào để biết mà điều chỉnh kịp thời"./.