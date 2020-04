Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hiến máu cứu người

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 diễn ra sáng 8/4, đại diện Bộ Y tế đánh giá cao Bộ Công an trong việc động viên các cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện. Nghĩa cử của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẽ góp phần vào việc khắc phục tình trạng thiếu máu phục vụ điều trị bệnh nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19.

Công an tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 7/4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có thư kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần vì nhân dân phục vụ, tiếp tục thực hiện các công điện, mệnh lệnh chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và phòng chống dịch bệnh Covid-19; Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia hiến máu tình nguyện và vận động mọi người khỏe mạnh, đủ tiêu chuẩn cùng tham gia hiến máu cứu người. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn công an nhân dân là những chiến sĩ tiên phong, đi đầu hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Chiều 8/4, các cán bộ chiến sĩ đang công tác tại cơ quan Bộ Công an đã gương mẫu tham gia hiến máu. Đánh giá cao nghĩa cử này của các cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: “Chúng rất cảm ơn và đánh giá cao Bộ Công an đã chỉ đạo tất cả các lực lượng tham gia hiến máu để đảm bảo cung ứng nguồn máu và cũng kêu gọi những lực lượng khác như thanh niên và những người khỏe mạnh khác tiếp tục hiến máu để phục vụ điều trị cho bệnh nhân trong thời kỳ khó khăn này"./.