Nhiều chung cư cao cấp ở Sài Gòn không hề an toàn về PCCC

Qua kiểm tra đột xuất về an toàn phòng cháy chữa cháy trong hai ngày 7 và 8/5 tại TP HCM, đoàn liên ngành của Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn, trong đó có nhiều sai phạm nghiêm trọng đe dọa tính mạng của hàng ngàn cư dân đang sinh sống tại đây.

Đoàn liên ngành kiểm tra tầng hầm chung cư đang xây dựng

Đoàn liên ngành đã chọn điểm kiểm tra ngẫu nhiên tại 2 Block chung cư A1.1, A1.2 chung cư Giai Việt, Quận 8; cao ốc Horizon Tower, phường Tân Định, Quận 1 và chung cư Vạn Đô, Quận 4...





Tại các nơi này, mặc dù chủ đầu tư đã đưa cư dân vào sinh sống bên trong nhiều năm qua, tuy nhiên nhiều hạng mục về an toàn phòng cháy vẫn chưa hoàn chỉnh, nếu có thì chưa được thẩm định đủ an toàn đưa vào sử dụng.

Trong số 3 địa điểm được kiểm tra đột xuất, thì chung cư Giai Việt đến thời điểm này chưa có ban quản lý để vận hành tòa nhà dù đã hoạt động hơn 4 năm.

Hai tòa nhà chung cư còn lại tuy đã có ban quản lý nhưng chủ đầu tư và ban quản lý vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định.

Cư dân chung cư Giai Việt bức xúc, vì hơn 4 năm qua chưa có ban quản lý để vận hành tòa nhà.

Theo đánh giá của đoàn liên ngành, nghiêm trọng nhất là tại chung cư Giai Việt, Quận 8, chủ đầu tư buông lỏng trong quản lý, tự ý hoặc để cư dân tự chuyển đổi công năng hoạt động, thay đổi kết cấu công trình đe dọa đến an toàn phòng cháy chữa cháy toàn bộ tòa nhà.





Kết thúc đợt kiểm tra, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy - chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an cho biết: "Hướng khắc phục như thế nào? Tôi cho rằng việc kiểm tra như vậy được rất nhiều đồng thuận của bà con. Sau kiểm tra chủ đầu tư cũng nhận thấy những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở những phát hiện chúng tôi cũng sẽ có báo cáo để thời gian tới có cách giải quyết dứt điểm những hạn chế liên quan đến chung cư nhà cao tầng tại TP HCM nhằm đảm bảo an toàn chung cũng như an toàn PCCC cứu nạn cho cư dân sống trong chung cư nhà cao tầng".

Đại diện Bộ xây dựng trao đổi sau đợt kiểm tra

Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian tới cũng sẽ rà soát, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ cấp phép xây dựng, lưu ý việc bắt buộc xây dựng đúng quy chuẩn tiêu chuẩn lối thoát nạn đảm bảo an toàn và một số hạng mục có liên quan đến an toàn PCCC đặc biệt xử lý nghiêm khắc đối với chủ đầu tư không xây dựng tầng an toàn cứu nạn... trong quá trình xây dựng công trình./.





