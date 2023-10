Nhiều điểm mất an toàn giao thông trước cổng trường học ở Cần Thơ được khắc phục

Nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra trên tuyến quốc lộ từ Cần Thơ đi An Giang, đặc biệt trên tuyến quốc lộ 91 có rất nhiều điểm trường học nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu.

Cần Thơ nhiều điểm mất an toàn giao thông trước cổng trường học được khắc phục

Tuyến quốc lộ 91 được xem là tuyến đường huyết mạch nối Cần Thơ với tỉnh An Giang, đây là tuyến đường với mật độ phương tiện lưu thông dày đặc và tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua. Trước thực trạng hàng loạt điểm mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 91 qua địa bàn Cần Thơ, Ban An toàn giao thông thành phố đã triển khai lắp đặt đèn cảnh báo giao thông kết hợp với sơn gờ giảm tốc và biển cảnh báo giao thông trên tuyến đường quốc lộ 91 qua địa bàn quận Ô Môn và Thốt Nốt.

Sơn gờ giảm tốc và biển cảnh báo giao thông

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông TP. Cần Thơ cho biết, Ban An toàn giao thông thành phố đã tổ chức khảo sát và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các phương án khắc phục ùn tắc giao thông, những bất cập trong tổ chức giao thông, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên địa bàn. Trong đó, đã triển khai lắp đặt đèn cảnh báo giao thông kết hợp với sơn gờ giảm tốc trên tuyến đường quốc lộ 91 qua địa bàn quận Ô Môn và Thốt Nốt vào ngày 17/10.

Theo ông Mai Minh Ngoan, trên tuyến quốc lộ 91 có nhiều điểm mất an toàn giao thông, nhất là trước cổng trường học trên tuyến quốc lộ này khi vào khung giờ học sinh đi học và tan tầm luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh. Vì vậy, việc triển khai đèn giao thông và gờ giảm tốc sẽ giúp các em học sinh qua đường an toàn, lái xe khi qua đây cũng nhận biết đèn tín hiệu, biển cảnh báo giao thông để giảm tốc độ.

Tại điểm trường Trung học cơ sở Trung Kiên, quận Thốt Nốt

“Trên tuyến quốc lộ có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, lưu thông đặc biệt là những phương tiện có trọng tải lớn thì thực trạng khi mà các em khi mà qua đường mất an toàn giao thông. Cụ thể thuộc địa bàn quận Ô Môn – Trường dân tộc nội trú của thành phố sẽ được Ban An toàn giao thông thành phố triển khai lắp đặt cũng như tiếp tục bố trí thảm an toàn giao thông. Và chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai mô hình này ở Trường trung học cơ sở Trung Kiên của quận Thốt Nốt trên tuyến quốc lộ 91, thì đây là một trong những điểm trường mà chúng tôi đánh giá là mức độ mất an toàn giao thông cũng khá là nghiêm trọng”, ông Ngoan cho hay.

Theo Ban An toàn giao thông TP. Cần Thơ, sau khi hoàn thành việc lắp đặt đèn cảnh báo giao thông kết hợp với sơn gờ giảm tốc và biển cảnh báo giao thông tại hai điểm trường trên thì sẽ tiếp tục triển khai tại 2 điểm Trường gồm trường Trung học cơ sở Lê Lợi và trường Tiểu học Nguyễn Huệ trên địa bàn quận Ô Môn vì số lượng học sinh 2 trường này rất đông và cũng là điểm mất an toàn giao thông trước cổng trường học.