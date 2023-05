Nhiều hồ lớn khô cạn, Điện Biên lên phương án tích nước sớm

Là hồ có diện tích lớn nhất trong hệ thống hồ tại tỉnh Điện Biên, hồ Pá Khoang có diện tích lưu vực rộng 2.400ha, nằm xen kẽ trong rừng tự nhiên nguyên sinh, thuộc địa bàn 2 xã Pá Khoang và Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Với dung tích chứa cực đại khoảng 6 triệu m3 nước, hồ Pá Khoang có chức năng điều tiết, vừa là công trình thủy lợi cung cấp nước phục vụ cho các công trình thủy điện vùng hạ lưu và nước sản xuất nông nghiệp cho gần 10.000 ha lúa 2 vụ của cả cánh đồng Mường Thanh.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, mực nước hồ Pá Khoang hiện đang xuống thấp, đối diện với nguy cơ thiếu nước. Hiện, hồ chỉ đạt cao trình 936 - thấp hơn gần 1,5m so với mực nước dâng bình thường.

Mực nước hồ Pá Khoang hiện đang xuống thấp, đối diện với nguy cơ thiếu nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Ông Trần Xuân Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Rừng di tích lịch sử và cảnh quan môi trường Mường Phăng cho biết: Việc nước hồ Pá Khoang cạn kiệt khiến công tác quản lý, bảo vệ rừng trong cao điểm nắng nóng trở nên rất khó khăn:

“Trước tiên là ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý bảo vệ rừng vì hiện đang là cao điểm về phòng cháy, chữa cháy rừng, bởi mực nước hồ xuống thấp thì nguồn nước để sử dụng khi có cháy rừng xảy ra rất khó khăn. Mực nước thấp thì cũng không thể sử dụng thuyền để tuần tra trên mặt hồ”, ông Thắng nói.

Ông Lê Văn Thi, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quản lý Thủy nông Điện Biên cho hay, đơn vị đang quản lý, vận hành 13 hồ chứa nước lớn trên địa bàn. Thời điểm này, do tình hình nắng nóng, khô hạn kéo dài trên phạm vi rộng khiến mực nước tại các hồ chứa xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 0,4 -10m.

Các ngành chức năng tỉnh Điện Biên đang lên phương án đóng hồ tích nước sớm để trữ nước phục vụ sản xuất vùng hạ du

Đặc biệt, nhiều hồ chứa như: hồ Bản Ban, hồ Hồng Khếnh, Na Hươm đang có mực nước xuống rất thấp từ 3-6m so với bình thường, gây khó khăn cho việc cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. Đơn vị đang chủ động phối hợp và thống nhất với các nhà máy thủy điện có kế hoạch điều tiết, đóng hồ tích nước sớm để trữ nước cho hạ du phục vụ sản xuất cho vụ mùa tới cũng như đảm bảo nước sinh hoạt, sản xuất.

“Hiện tại, các hồ đang phải ngừng phục vụ tưới để tập trung cho việc tích nước phục vụ cho vụ mùa tới. Trước đây, thường đến 15/7 mới đóng hồ tích nước để phục vụ tưới tiêu cho vụ chiêm xuân, nhưng năm nay thời tiết nắng nóng bất thường nên sẽ phải đóng sớm hơn để điều tiết bổ sung khi trời vẫn chưa có mưa. Một số hồ nhỏ nhưng có lưu vực lớn cũng phải hạn chế cấp nước tưới để tích nước, ông Lê Văn Thi cho biết.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, địa phương sẽ tiếp tục đón nhận những đợt nắng nóng kéo dài trong thời gian tới với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Do đó, phương án tích nước sớm cho các hệ thống hồ chứa điều hòa, cung ứng nước sản xuất đang trở nên cấp thiết./.