Nhiều khu vực dự báo mưa lớn, Sơn La sẵn sàng ứng phó với bão số 3

Sơn La sẵn sàng ứng phó với bão số 3

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, có 12 nhà dân ở các phường Thảo Nguyên, Mộc Sơn và xã Chiềng Sơn (khu vực thị xã Mộc Châu cũ) bị tốc mái; một số diện tích ngô, lúa, cà phê và ao nuôi trồng thuỷ sản của người dân bị ảnh hưởng; sập nhà kính, nhà lưới trồng chanh leo, cà chua, vườn ươm rau... của người dân phường Thảo Nguyên, Mộc Sơn và các xã Chiềng Sơn, Thuận Châu; Công trình thuỷ lợi Co Cại, xã Thuận Châu (huyện Thuận Châu cũ) bị bồi lấp đất trên chiều dài 30m...

Ngoài ra, mưa lớn kéo dài cũng gây nguy cơ đá lăn tại bản Dẹ, xã Thuận Châu. Khối đá tầm 300 - 400 khối trượt dài với cung trượt khoảng 300m, nguy cơ rơi vào 2 nhà dân. Tại bản Thôm I, gần khu núi đá, có 4 hộ sinh sống dọc theo dãy núi, hiện có 2 khối đá to và rất nhiều khối đá nhỏ lăn vào khu vực chăn nuôi của gia đình, rất may không có thương vong về người.

Tỉnh Sơn La sẵn sàng các phương án ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3.

Trước dự báo ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 có thể gây mưa lớn tại nhiều địa phương, UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp, vừa khắc phục hậu quả của mưa lớn, gió lốc, vừa chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3; đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Các phương án chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 đã được các địa phương chủ động triển khai; nhất là tại các xã, phường bị ảnh hưởng bởi các đợt mưa lớn gần đây, diễn ra tình trạng sạt lở, ngập úng, lũ quét; các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nguy cơ cao...

Ông Nguyễn Duy Dũng, Bí thư đảng uỷ xã Mường Sại, tỉnh Sơn La thông tin: "Chúng tôi đã hoàn thành việc chỉ đạo hỗ trợ các hộ trong vùng nguy cơ sạt lở cao di chuyển đến nơi an toàn, nhà văn hóa bản, ở tạm trường mầm non của xã. Các lực lượng dân quân, công an, cấp ủy, chính quyền, bà con đã hỗ trợ các hộ gia đình vận chuyển đồ đạc và di dời con người đảm bảo an toàn; đặc biệt là hỗ trợ ban đầu các nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con trong giai đoạn đầu. Cùng với đó, xã tập trung theo dõi tình hình, diễn biến của thời tiết, các dấu hiệu sạt trượt; tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó..."

Nhiều địa phương ở Sơn La cũng đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người ngoài trời, lễ hội, sản xuất trong thời gian mưa lớn, nguy hiểm; đề nghị người dân tuyệt đối không đi lại trên các suối, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở khi mưa lớn; rà soát, kiểm tra, chằng chống nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi, kịp thời di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Nhiều khu vực ở Sơn La dự báo mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Sơn La, dự báo từ sáng 21/7 đến 23/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, tỉnh Sơn La có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, cục bộ có nơi trên 250mm; riêng khu vực phía Đông Nam của tỉnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, cục bộ có nơi trên 350mm; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các địa phương vừa khắc phục hậu quả các đợt mưa lớn, vừa sẵn sàng ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3.

Các khu vực dự báo có mưa rất lớn gồm các xã: Xím vàng, Tân Phong, Kim Bon, Tô Múa, Song Khủa, Chiềng Hặc, Yên Sơn, Lóng Phiêng... thuộc các huyện Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên, Yên Châu và thị xã Mộc Châu (cũ). Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h); trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên sông Đà, tại trạm Tạ Bú, mực nước biến đổi theo điều tiết của thủy điện và hồ chứa; trên sông Mã và Nậm Pàn khả năng xuất hiện lũ vừa, mực nước đỉnh lũ ở cấp báo động 2...

