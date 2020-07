Nhiều người dân Quảng Nam khó khăn nhưng không được hỗ trợ Covid-19

Sáng 14/7, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam còn nhiều đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 cần được hỗ trợ, nhưng lại không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Cụ thể đó là, cựu thanh niên xung phong, lao động có hợp đồng, lao động không đóng bảo hiểm xã hội, giáo viên hợp đồng thời vụ ở các trường mầm non công lập, giáo viên mầm non ở các trường tư thục, nhóm giữ trẻ, cấp dưỡng, nghề thợ sắt, bảo vệ, bơi thuyền, bơi thúng, lao động phục vụ tại nhà hàng khách sạn…



Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam cho biết: “Một số nhóm lao động thực sự khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ có nguyện vọng được nhà nước và cộng đồng quan tâm giúp đỡ. Do đó, kiến nghị UBND tỉnh căn cứ Quy định tại Khoản 2 Điều 7 Quyết định 15 ngày 20/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và khả năng ngân sách địa phương cùng với nguồn kinh phí vận động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, quyết định hỗ trợ đối với các đối tượng nêu trên”./.