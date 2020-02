Nhiều người dân tại Khánh Hòa chủ động đến bệnh viện xét nghiệm nCoV

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa ở xã Diên An, huyện Diên Khánh; Khu khám, sàng lọc viêm hô hấp cấp do chủng mới virus corona nCoV được bố trí thành một khu riêng. Hiện, mỗi ngày có khoảng 50 người đến khám, tăng gấp đôi so với thời điểm chưa công bố dịch nCoV. Nhiều người tìm đến khám với các biểu hiện ban đầu như ho, sốt, nhức mỏi... triệu chứng thường gặp của bệnh cúm.

Một nam thanh niên đưa bạn đi khám tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa bày tỏ lo lắng: “Bạn em ở Đà Nẵng tối qua mới vào đây. Bữa nay cảm thấy người mệt, ho, cũng sợ là có bệnh nên đi khám coi thử có hay không. Hiện tại đang có dịch nên đi khám cho chắc, chữa trị kịp thời. Coi khám có vấn đề gì không em khám luôn”.

Nhiều người đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới khám bệnh.

Là thành phố du lịch, có đông khách nước ngoài, sau khi có trường hợp đầu tiên dương tính nCoV nhiều người dân ở TP Nha Trang rất hoang mang, lo lắng. Nhiều người đã gọi điện đến đường dây nóng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đề nghị tư vấn và xin khám sức khỏe. Số lượng người khám đông đã tạo nên sự quá tải không đáng có cho bệnh viện.

Tuy vậy, số lượng bệnh nhân có yếu tố dịch tễ học, có biểu hiện nghi ngờ phải nhập viện để cách ly, theo dõi chưa đến 1/10 số người được khám, sàng lọc. Số còn lại do không có yếu tố lâm sàng, dịch tễ được các bác sĩ tư vấn hướng dẫn điều trị ngoại trú, theo dõi thêm, khi có diễn biến mới nhập viện. Hiện tại, bệnh viện đang cách ly theo dõi 14 trường hợp, sức khỏe các bệnh nhân đều diễn biến tốt.

Bác sỹ Nguyễn Vũ Quốc Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Không nên quá lo lắng về bệnh này. Không nên hoang mang, sợ sệt đi khám. Chỉ khi nào có những yếu tố dịch tễ về lâm sàng, sốt, bệnh nhân mệt, đau đầu, cảm thấy viêm họng, ăn uống kém. Có các dấu hiệu đó thì nên khám, tầm soát xem có bị hay không để điều trị sớm. Thực tế bệnh này nếu phát hiện sớm, điều trị kịp thời thì bệnh nhân khỏi không có vấn đề gì nguy hiểm”.

Sau khi có bệnh nhân dương tính, nhiều người dân đã đến bệnh viện bệnh nhiệt đới để thăm khám.

Hôm nay, sức khỏe, tâm lý của nữ bệnh nhân dương tính với nCoV đã ổn định. Bệnh nhân này đã được đưa ra khu E, dành cho bệnh nhân sắp xuất viện. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện nay, bên cạnh hướng dẫn người dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh thì địa phương sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về nCoV để mọi người không hoảng sợ.



“Khi công bố, có người dân nắm thông tin không rõ nên rất sợ. Nhưng tình hình hiện nay đang trong tầm kiểm soát rất tốt, bản thân ca xác định dương tính, sức khỏe vẫn ổn định. Cô này đã được đưa ra khu E, khu chuẩn bị cho xuất viện. Nếu qua đợt kiểm tra cuối cùng, bình phục hoàn toàn thì cho xuất viện. Trấn an nhân dân khỏi hoảng loạn”, ông Nguyễn Đắc Tài nói./.