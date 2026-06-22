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Nhiều người Hà Nội đi du lịch bị thương trong vụ tai nạn trên cao tốc qua Hà Tĩnh

Thứ Hai, 16:01, 22/06/2026
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VOV.VN - Vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và xe đầu kéo trên cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng (Hà Tĩnh) vào tối 21/6, khiến tài xế xe khách tử vong và nhiều nạn nhân bị thương là người Hà Nội đi du lịch.

Sau khi tai nạn xảy ra, những nạn nhân bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, sau đó một số nạn nhân được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

nhieu nguoi ha noi di du lich bi thuong trong vu tai nan tren cao toc qua ha tinh hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo.

Trong số các nạn nhân, bà T.T.T. (53 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) bị đa chấn thương và đã được xử lý ban đầu trước khi chuyển tuyến. Bà T.T.T. (62 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) bị chấn thương sọ não, gãy xương đòn phải và xin điều trị tại Hà Nội.

Ông D.T.C. (65 tuổi, trú xã Phù Đổng, Hà Nội) bị vết thương vùng trán, đang được theo dõi chấn thương sọ não và điều trị chuyên khoa răng - hàm - mặt. Bà T.T.B. (72 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội) bị chấn thương cột sống thắt lưng, cần theo dõi chấn thương sọ não và đã xin chuyển ra Hà Nội điều trị.

Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là cháu L.N.M.K. (7 tuổi, trú xã Gia Lâm, Hà Nội), bị chấn thương sọ não và gãy xương đòn trái. Gia đình đã làm thủ tục chuyển bệnh nhi ra Hà Nội để tiếp tục điều trị.

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Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nỗ lực giải cứu các nạn nhân. 

Riêng phụ xe khách N.T.V.H. (18 tuổi, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh) bị dập nát đùi trái. Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt cụt đùi trái để cứu tính mạng bệnh nhân.

Theo một số nạn nhân, các hành khách bị thương đều cư trú ở Hà Nội, thuê xe khách để đi du lịch. Khi đang trên hành trình trở về thì không may gặp tai nạn.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 21/6, tại Km557+200 tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe khách giường nằm do anh Nguyễn Tiến N. (SN 1990, trú phường Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển và xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn H. (SN 1989, trú phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Bá Thăng/VOV.VN
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