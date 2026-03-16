Nhiều người trẻ chọn tàu điện để tiết kiệm chi phí

Tàu điện đã trở thành lựa chọn hàng đầu của giới văn phòng và sinh viên để “thắt lưng buộc bụng” trong bối cảnh vật giá leo thang.

8 giờ sáng tại ga tàu điện số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Thay vì dắt chiếc xe máy quen thuộc ra khỏi nhà cho hành trình đến văn phòng như mọi khi, bạn trẻ Duy Hậu (phường Bảy Hiền) quyết định chọn cho mình phương tiện tàu điện.

Trước đây, mỗi sáng là một cuộc chiến, từ việc “vật lộn” với xe máy kẹt cứng, đến việc tốn thời gian để chỉ để tìm chỗ gửi xe dưới cái nắng.

Việc tạm “chia tay” phương tiện cá nhân, không chỉ là bớt đi một khoản tiền xăng, phí gửi xe, mà còn giúp bạn trẻ này có một lịch trình đi lại và làm việc khoa học hơn.

“Gần đây vật giá tăng khá ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Vì vậy, chúng tôi quyết định đi tàu điện một thời gian xem sao. Về phương tiện cá nhân thì chắc chắn cũng chưa thể bỏ hẳn, tuy nhiên, việc sử dụng tàu điện sẽ giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian, và lại còn mát mẻ”, Duy Hậu chia sẻ.

Cũng như bao sinh viên xa nhà khác, Đào Thiện cũng phải tự tay lo liệu chuyện bếp núc. Thế nhưng, mỗi lần xách giỏ đi chợ thời gian này, Thiện lại thấy “nặng” lòng hơn một chút vì giá cả cứ thế leo thang.

Với những người trẻ đang phải “cân đo đong đếm” từng bữa ăn như Thiện, mỗi đồng tiết kiệm được đều trở nên quý giá. Và tàu điện không chỉ là một phương tiện hiện đại để “sống ảo”, mà còn là cách để các bạn cân đối chi tiêu.

“Hằng ngày tôi cũng hay đi chợ cho gia đình. Bình thường mỗi ngày đi chợ hết trung bình khoảng hơn 100 ngàn đồng, nay thì có thể tăng lên gấp đôi. Điều đó cũng ảnh hưởng đến tổng chi phí sinh hoạt khiến mình phải cân đo đong đếm lại. Là sinh viên nên tôi vẫn thường chọn xe bus hoặc tàu điện để đi lại thuận tiện và bớt chi phí", Thiện cho biết.

Với nhiều người, việc từ bỏ chiếc xe máy cá nhân không chỉ là để bảo vệ môi trường, mà trước hết là một bài toán kinh tế sát sườn. Thay vì tiêu tốn hàng trăm ngàn đồng tiền xăng và phí gửi xe mỗi tháng, một tấm thẻ tàu điện dài hạn đang trở thành giải pháp “cứu cánh”.

Bạn Trần Thanh Thuỷ chia sẻ: “Chính sách miễn phí vé tàu điện trong dịp Tết vừa rồi cũng rất tốt, điều này giúp cho người dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn”.

Nếu làm một phép toán nhỏ, những bạn trẻ như Duy Hậu và Đào Thiện sẽ thấy sự khác biệt. Một chiếc xe máy chạy từ từ Suối Tiên vào trung tâm sẽ phải phải mất khoảng 40 phút, và con số này có thể lên hơn một tiếng đồng hồ nếu kẹt xe – điều vốn đã trở thành “đặc sản” của giờ cao điểm.

Thời gian đó, nếu ngồi trên tàu điện, không chỉ được rút ngắn lại mà còn có thể có thời gian nghỉ ngơi, đọc sách hay chuẩn bị cho công việc.

Số liệu từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho thấy, lượng khách đang tăng đều ở hầu hết các ngày trong tuần. Tàu điện cũng đang được nhiều người lựa chọn để đi làm, đi học, đặc biệt là các bạn trẻ.

Điều này thể hiện Metro đã bước qua giai đoạn của sự tò mò ban đầu, để chính thức trở thành một phần thiết yếu trong lộ trình mưu sinh và học tập của cư dân thành phố. Bên cạnh tàu điện, nhiều người dân còn chuyển sang lựa chọn xe buýt, xe đạp trong bối cảnh “bão giá”.

Việc bớt phụ thuộc vào phương tiện cá nhân cũng đồng nghĩa với việc bớt đi những căng thẳng, bớt đi những khoản chi phí phát sinh không đáng có.