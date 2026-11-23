Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã ký ban hành Nghị định số 418/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Nghị định chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 5/1/2027.

Một số quy định mới về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện từ ngày 5/1/2027. Ảnh minh họa

Cắt giảm thủ tục, không yêu cầu nộp giấy tờ nếu dữ liệu đã được kết nối

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định số 418/2026/NĐ-CP là việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khâu điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

Cụ thể, Nghị định sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 15 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP theo hướng quy định hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người lao động bao gồm: Tờ khai điều chỉnh thông tin cá nhân; Sổ bảo hiểm xã hội; Bản sao giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các giấy tờ khác liên quan đến việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết nối, khai thác được thông tin, dữ liệu thay thế từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì không yêu cầu người lao động hoặc thân nhân người lao động phải nộp các loại giấy tờ nêu trên. Quy định này giúp giảm bớt phiền hà cho người lao động tự do và tận dụng hiệu quả hạ tầng dữ liệu số quốc gia.

Điều chỉnh quy trình khai báo và điều tra tai nạn lao động tự nguyện

Nghị định số 418/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng tại Điều 18 Nghị định số 143/2024/NĐ-CP liên quan đến công tác khai báo và điều tra tai nạn lao động đối với người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Theo điểm b khoản 2 Điều 18 (sửa đổi), khi nhận được tin báo tai nạn của người lao động hoặc thân nhân người lao động bị tai nạn đối với trường hợp xảy ra tai nạn lao động chết người, tai nạn lao động làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo cáo với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động và cơ quan Công an cấp xã nơi xảy ra tai nạn theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

Đối với các vụ tai nạn lao động làm bị thương nặng 01 người lao động hoặc tai nạn lao động nhẹ xảy ra trên địa bàn, sau khi nhận được thông tin khai báo, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn có trách nhiệm thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở theo Mẫu số 02. Thành phần Đoàn điều tra bao gồm đại diện bộ phận phụ trách chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã và một số thành viên khác.

Về thời hạn công bố kết quả điều tra, điểm c.9 khoản 4 Điều 18 quy định: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày họp công bố Biên bản điều tra tai nạn lao động, Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở phải gửi Biên bản điều tra tai nạn lao động và Biên bản cuộc họp công bố tới các bên liên quan, gồm: người bị tai nạn lao động hoặc thân nhân người bị nạn; cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Chuyển giao nhiều trách nhiệm về Ủy ban nhân dân cấp xã

Nhằm đồng bộ với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP đã chuyển giao nhiều nhiệm vụ, quyền hạn từ cấp huyện trước đây sang cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện.

Cụ thể, trong công tác điều tra lại tai nạn lao động khi có khiếu nại, tố cáo (điểm c khoản 1 Điều 20), Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra tai nạn và Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh đã điều tra vụ việc có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn lao động cho Đoàn điều tra lại tai nạn lao động cấp trung ương đối với tai nạn xảy ra cho người lao động.

Về trách nhiệm tài chính (khoản 2 Điều 21), Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều tra, điều tra lại tai nạn lao động chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ các chi phí phục vụ quá trình điều tra tai nạn lao động tự nguyện, bao gồm: dựng lại hiện trường; chụp, in, phóng ảnh hiện trường và nạn nhân; trưng cầu giám định kỹ thuật, giám định pháp y (khi cần thiết); khám nghiệm tử thi; in ấn các tài liệu liên quan; phương tiện đi lại tại nơi xảy ra tai nạn phục vụ điều tra; tổ chức cuộc họp công bố biên bản điều tra và các chi phí hợp lý khác có liên quan.

Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 30 (sửa đổi, bổ sung) quy định rõ 07 nhóm trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thực hiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện tại địa phương:

Tổ chức thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện trên địa bàn.

Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện; thực hiện khai báo, thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở để điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tham gia bảo hiểm tự nguyện theo quy định tại Điều 18; thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện theo quy định của pháp luật.

Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách, pháp luật và xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Báo cáo định kỳ hằng năm và đột xuất với cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

Cung cấp thông tin, dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội để đối chiếu đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ và mức hỗ trợ đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện.

Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Với những điều chỉnh toàn diện từ thủ tục hồ sơ đến phân cấp quản lý tại cơ sở, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi hơn cho người lao động khu vực phi chính thức tiếp cận chính sách an sinh, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động từ ngày 5/1/2027.

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