Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực phía Đông của tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại Hòa Thịnh là gần 340mm, Sơn Thành 317mm, Tuy Hòa 266mm. Trong 6 giờ tới, một số nơi tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Công ty Cổ phần Thủy điện sông Ba Hạ thông báo từ 5 giờ ngày 29/11 điều chỉnh tăng dần lưu lượng xả điều tiết qua tràn.

Đáng chú ý, lúc 1 giờ ngày 29/11, mực nước sông Ba tại trạm Củng Sơn đạt 3.126 cm, vượt báo động I là 176 cm và đang tiến sát báo động II. Trên sông Kỳ Lộ, mực nước tại trạm Hà Bằng lên 893 cm, vượt báo động II 43 cm, chỉ còn 57cm là chạm báo động III. Trên sông Bàn Thạch ghi nhận mực nước vượt báo động II 9cm…

Trước tình hình này, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ thông báo từ 5 giờ ngày 29/11 điều chỉnh tăng dần lưu lượng xả điều tiết qua tràn. Dự báo lưu lượng nước về hồ có thể đạt khoảng 3.500m³/s; trong 24 giờ tới, lưu lượng xả qua tràn dự kiến khoảng 2.600m³/s, tổng lưu lượng nước về hạ du không vượt quá 3.000m³/s.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắkcảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ven sông, suối, vùng đồi núi dốc.

Các địa phương vùng hạ du gồm Suối Trai, Sơn Hòa, Đức Bình, Sơn Thành, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Đông Hòa, Phú Yên và Tuy Hòa được thông báo để chủ động triển khai phương án ứng phó.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực ven sông, suối, vùng đồi núi dốc. Chính quyền địa phương và người dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chủ động sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm, không đi qua ngầm tràn, đường ngập sâu hoặc khu vực nước chảy xiết.

Ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND phường Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương đã xác định các vùng xung yếu và sẵn sàng lực lượng để ứng phó, di dời dân tại các khu vực này nếu lũ sông Ba dâng nhanh.

“Hiện tại bây giờ, đối với những khu phố phía tây của phường Tuy Hòa, chúng tôi yêu cầu các khu phố liệt kê thật kỹ đối tượng có khả năng bị ảnh hưởng, số nhà sẽ bị ảnh hưởng và vị trí sơ tán cho từng điểm. Chúng tôi tập trung vào: thứ nhất là Trường học nhiều tầng; thứ hai là những cơ quan trên khu vực đó; và thứ ba là những nhà dân hai, ba tầng. Chúng tôi cũng yêu cầu các khu phố và các hội đoàn thể đến làm việc trực tiếp với các chủ hộ để họ nhận thức rõ và đoàn kết với nhau, cùng chung tay vượt qua những lúc khó khăn.", ông Thành cho biết.