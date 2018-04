Nhiều trường yêu cầu sinh viên cảnh giác trước Hội thánh đức chúa trời

Liên quan đến hoạt động của một tổ chức có tên là Hội thánh đức chúa trời. Những ngày qua, nhiều trường cao đẳng, đại học ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã ra thông báo yêu cầu sinh viên cảnh giác, không nghe theo lời dụ dỗ, tham gia hội này.

Trước đó, ngày 19/4, các giảng viên của Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Vĩnh Long phát hiện 4 người phụ nữ lạ mặt xuất hiện khu vực gần trường. Nhóm phụ nữ này tự xưng là người của Hội thánh đức chúa trời đến tuyên truyền giảng đạo, lôi kéo một số người dân xung quanh trường tham gia.

Thông báo của Đại học An Giang.

Chiều 19/4, Ban giám hiệu trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Vĩnh Long đã ra thông báo yêu cầu các giáo viên chủ nhiệm thông báo đến các học sinh, sinh viên tránh tiếp xúc với các thành viên của Hội thánh đức chúa trời. Ngay sau đó, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cũng đã có thông báo đến toàn thể sinh viên không được tham gia vào hội trên.

Tương tự tại An Giang, ngày 20/4, trường Đại học An Giang cũng đã ra thông báo yêu cầu học sinh, sinh viên tránh tiếp xúc với những người tự xưng là thành viên của Hội thánh đức chúa trời.

Theo đó, có một nhóm từ 2 - 3 người phụ nữ đi vòng quanh địa bàn thành phố. Nhóm người này tìm cách tiếp cận, hỏi thăm tuyên truyền về đạo và mời mọi người tham gia. Do đó, Nhà trường ra thông báo nhằm tuyên truyền và cảnh báo cho các bạn sinh viên. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên của Trường, Ban Giám hiệu thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, học sinh và sinh viên chủ ý tránh tiếp xúc với người lạ, đặc biệt là nhóm người tự xưng là thành viên của “Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Ngoài ra, lãnh đạo các Phòng, Ban, Trung tâm, các Khoa; giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập các lớp đặc biệt quan tâm, theo dõi và nắm bắt tình hình diễn biến trong học sinh, sinh viên để kịp thời can thiệp và xử lý các tình huống phát sinh. Đối với các học sinh, sinh viên nếu phát hiện thì báo cho nhà trường và Công an./. Ban Tôn giáo Chính phủ nói về hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời“ VOV.VN -Nhà nước đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho mọi người dân nhưng cũng nghiêm cấm hành vi xâm phạm trật tự an toàn, đạo đức xã hội.