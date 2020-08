Nhiều tuyến đường ở Lai Châu bị sạt sụt, ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng

Thông tin từ Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết, những ngày qua địa phương có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 16/8 đến 15 giờ ngày 17/8 từ 30 đến 97mm, có một số nơi mưa rất to như huyện Mường Tè: Can Hồ 229mm, Thu Lũm 192mm, Mù Cả 118mm.

Mưa khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, liên bản tại Lai Châu bị sạt lở, ước khối lượng lên tới hàng chục nghìn mét khối đất, đá.

Mưa trên diện rộng kéo dài và mưa lớn cục bộ ở một số nơi đã gây thiệt hại nặng về tài sản, nhà cửa và các công trình công cộng trên địa bàn, đặc biệt là thiệt hại nặng về giao thông tại nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản khi xuất hiện sạt sụt với khối lượng lớn.



Cụ thể, tại hai tuyến đường trục chính 58m và 4D cũ, thuộc địa phận bản Sùng Chô, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu xuất hiện 2 điểm lún sụt hố cát tơ, với khối lượng hàng trăm mét khối, gây đứt đường, nền nhà, trong đó có 3 hộ dân phải di chuyển. Tại huyện Nậm Nhùn và Mường Tè xuất hiện sạt lở ta luy dương, làm 3 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 1 hộ phải di chuyển khẩn cấp người và tài sản đến nơi an toàn.

Đặc biệt, tại bản Sì Cha Chải, xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ xuất hiện vết nứt đất dài 80m, gây nguy cơ sạt trượt núi, đe dọa an toàn của 9 hộ dân, 54 nhân khẩu. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ di chuyển dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, mưa lớn cũng gây sạt lở trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên xã, liên bản, với khối lượng ước tính lên tới hàng chục nghìn mét khối. Trong đó, trên quốc lộ 4H và quốc lộ12 xuất hiện hai điểm sạt lở tại km366+970 và km8+500, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Tại các tuyến tỉnh lộ 127, 128, 132 xuất hiện nhiều điểm sạt lở với khối lượng đất, đá trên 10.000m3, gây ách tắc giao thông cục bộ, trong đó có vị trí đất, đá vẫn tiếp tục sạt xuống đường, gây mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại km 17+500, tỉnh lộ 132, thuộc địa phận xã Dào San, huyện Phong Thổ xuất hiện điểm sạt lở, với khối lượng đất, đá trên 7.000m3, gây chia cắt giao thông giữa trung tâm huyện với các xã biên giới.



Mưa lớn cũng gây thiệt hại nặng tại các tuyến đường liên xã, liên bản thuộc các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè, Phong Thổ.

Ngoài thiệt hại về giao thông, mưa lũ cũng đã cuốn trôi 1 cây cầu đến bản Nậm Tảng, xã Hua Bum, huyện Nậm Nhùn; phá hủy 3 công trình thủy lợi và làm đổ gãy 2 cột điện tại huyện Mường Tè... ước tính tổng thiệt hại trong đợt mưa lũ này lên tới trên 8 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại thành phố Lai Châu xuất hiện 2 điểm sạt sụt hố cát tơ, gây đứt gãy hai tuyến đường giao thông huyết mạch nội thị là 4D cũ và đường 58m (4D mới).

Ông Vũ Xuân Tính, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu cho biết: Ngay sau khi xuất hiện các điểm sạt lở, nứt gãy địa chất, tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo chính quyền các địa phương huy động lực lượng, tổ chức hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn; tổ chức phân công canh gác, cảnh báo người dân tại các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.



Hiện Sở Giao thông - Vận tải và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huy động các đơn vị thi công đóng trên địa bàn tổ chức hót dọn sụt sạt. Hiện tại, cơ bản các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cơ bản đã được khắc phục tạm để thông tuyến. Riêng các tuyến đường liên xã, liên bản do cấp huyện quản lý đang được khắc phục để đảm bảo giao thông sớm nhất.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vẫn đang có mưa trên diện rộng, trong đó một số nơi có mưa lớn cục bộ. Vì vậy, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương cũng đang tập trung rà soát các hộ dân sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao để di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời ./.