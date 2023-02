Nhiều tuyến đường vận chuyển vật liệu thi công đường cao tốc ở Bình Thuận bị băm nát

Trên đường liên xã Hải Ninh – Bình An, thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, thời gian qua, các loại xe hạng nặng vận chuyển đất đá, vật liệu thi công đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km qua khu vực này, làm cho nhiều đoạn bị hư hỏng, nhưng chỉ được dặm vá cầm chừng, khiến người dân bức xúc.

Nhất là khu vực ở điểm Trường THCS Bình An và Trường Tiểu học Lê Văn Tám cơ sở An Lạc, đường sá bị băm nát, bụi bay mù mịt mỗi lúc xe vận chuyển đất đá đi ngang qua. Dù đơn vị thi công đã khắc phục bằng cách cho xe tưới nước trên mặt đường nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Được biết, trên tuyến đường này từng xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do mặt đường gồ ghề và nhiều sỏi đá, lòng đường hẹp, nhiều đoạn khuất tầm nhìn.

Đoạn đường qua điểm Trường THCS Bình An thường xuyên tưới nước để giảm bụi. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận, trong quá trình thi công, do nhu cầu khối lượng vận chuyển vật liệu lớn, lưu lượng phương tiện vận tải cùng tải trọng tăng đột biến, dẫn đến nhiều tuyến đường đã bị hư hỏng, xuống cấp, ảnh hưởng giao thông đi lại của người dân trong khu vực.

Đoạn đường qua Trường Tiểu học Lê Văn Tám cơ sở An Lạc. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Hiện toàn tỉnh có khoảng 45 tuyến đường bị hư hỏng nặng do xe chở đất đá thi công đường cao tốc. Đơn cử như: đoạn đường từ thôn Dân Hòa đi thôn Ba Bàu, đường từ QL 1A đi xã Mỹ Thạnh; đường QL 1A - Tà Mon - Tân Lập thuộc huyện Hàm Thuận Nam; đường ĐT.711 huyện Hàm Thuận Bắc; đường Sông Lũy - Phan Tiến, QL 1A - Phan Sơn,…

Bụi bay mù mịt mỗi lúc xe chở đất đá thi công cao tốc đi qua. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu các ban quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu rà soát, khắc phục. Hiện, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận đang phối hợp UBND các huyện: Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân tiến hành kiểm tra tiến độ thi công sửa chữa của các nhà thầu đối với hàng chục đoạn tuyến liên quan xuống cấp, hư hỏng.

Đoạn đường qua thôn An Lạc, xã Bình An, huyện Bắc Bình. (Ảnh: Đoàn Sĩ)

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Bình Thuận dài hơn 160 km, gồm 3 dự án thành phần: Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 12 km, Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km và Phan Thiết - Dầu Giây dài trên 47 km. Cả 3 dự án trên đang trong giai đoạn thi công gấp rút, các đơn vị tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ, đưa vào khai thác trước ngày 30/4./.