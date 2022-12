Nhìn lại những vụ cháy kinh hoàng trong năm 2022

Kết luận nguyên nhân vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

VOV.VN - Liên quan đến vụ cháy cơ sở karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã có kết luận giám định về nguyên nhân cháy và nguyên nhân khiến 32 người tử vong.