Nhịp sống thủ đô những ngày giá rét nghỉ Tết dương lịch 2019

Nhịp sống của người dân Thủ đô như chậm lại hơn so với những ngày thường.

Người dân ra đường vất vả chống lạnh trong những chiếc áo ấm dày Trên các tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội sáng nay, một điều khác biệt dễ dàng nhận thấy là sự vắng vẻ và ít ồn ào hơn thường ngày do phần lớn mọi người dân đều đã về quê hoặc đi du lịch trong kỳ tết dương lịch. Nhiều cửa hàng kinh doanh mở cửa muộn hơn so với mọi ngày, chỉ có cửa hàng kinh doanh ăn uống đồ nóng mới thu hút được nhiều khách hàng. Các điểm vui chơi ngoài trời vắng khách thăm quan. Nếu có việc phải ra ngoài thì người dân đều hạn chế đi bằng xe máy mà chuyển sang đi xe buýt hoặc taxi để tránh rét. Nhiệt độ giảm sâu, giá rét làm đảo luộn cuộc sống của người dân thủ đô. Bà Nguyễn Thị Hòa, 80 tuổi ở phố Ngô Thì Nhậm cho biết, hàng ngày bà thường dậy từ rất sớm để tập thể dục dưỡng sinh. Tuy nhiên những ngày thời tiết rét buốt như thế này, bà sẽ ra khỏi nhà muộn hơn. "Rét hại thì bây giờ có rồi đây nhưng tôi thì tôi phòng hết rồi. Tôi bình thường 5h đã ra khỏi nhà tập thể dục nhưng rét thì 7h tôi mới đi, khí âm tan hết khí dương lên tôi mới ra khỏi nhà. Nói chúng là nghe dự báo thời tiết mà nghe Đài là chính", bà Hòa nói. Trẻ em ra đường mặc thêm nhiều áo ấm chống rét. Ngày tết, thời tiết lại rét buốt nên giá một số mặt hàng thực phẩm cũng tăng. Giá các loại rau xanh cũng tăng thêm từ 20 – 30% so với mấy ngày trước. Mặc dù giá cả có tăng nhưng lượng người mua bán lại ít hơn hẳn những ngày thường. Khu vực thực phẩm - chợ Hôm, lúc 11h trưa luôn đông đúc, tấp nập cảnh người mua kẻ bán nhưng hôm nay cũng chỉ lác đác ít người. Chị Lê Thị Hoa, bán hàng thực phẩm cho hay do ngày nghỉ lễ, nhiều người dân đã về quê nên khách mua hàng ít hơn hẳn ngày thường và giá cả có tăng một chút là do nguồn hàng cung cấp cũng giảm. Hàng thủy sản vắng người mua Giá cả một số mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ

Người đi đường vất vả chống lạnh trong những chiếc áo ấm dày, khăn len quấn cổ, thậm chí có người còn mặc áo mưa để chống rét. Người dân được cảnh báo hạn chế ra ngoài. Tuy nhiên, có những công việc đòi hỏi họ phải có mặt bất chấp thời tiết rét hại. Thời tiết và kỳ nghỉ lễ kéo dài ảnh hưởng rất nhiều đến công việc chạy dịch vụ Grab bike của anh Nguyễn Mạnh Hùng, quê ở Nghệ An.

Vì cuộc sống mưu sinh phải ra đường trong giá rét.

Hàng ngày, anh Mạnh Hùng dậy từ 6h sáng và bắt đầu công việc từ 6h30 nhưng do hôm nay rét buốt nên đến 9h mới bắt đầu đi làm. Mặc đến 5 lớp quần áo, đeo găng tay, mũ đầy đủ nhưng anh vẫn thấy lạnh khi làm việc. Lượng khách hôm nay cũng giảm hẳn so mới mọi ngày, chạy từ 9h đến 14h mà anh mới được 3 lượt với với hơn 100.000 đồng: "Trời rét với mọi người về quê hết nên vắng khách. Em đi làm từ 9h được 3 cuốc rồi, được hơn 100.000 đồng. Rét nên em phải mặc áo mưa để gió không luồn vào được. Ngày rét, ít người chạy grab nên mỗi cuốc em được thêm 5.000 đồng nữa".

Vắng vẻ là biểu hiện rõ nhất của Thủ đô trong ngày hôm nay – ngày thứ 2 của kỳ nghỉ tết dương lịch năm 2019. Thêm vào đó thời tiết rét buốt người dân Thủ đô ít ra đường hơn càng cảm nhận rõ hơn về những ngày ít ồn ào hiếm hoi ở Hà Nội./.

