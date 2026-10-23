Nhớ lời mẹ dặn, người phụ nữ cung cấp thông tin giúp tìm thấy hài cốt 2 liệt sĩ

Ngày 23/10, Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban CHQS xã Tuy An Bắc và chính quyền địa phương tổ chức khảo sát, quy tập một hài cốt liệt sĩ tại thôn Long Hòa, xã Tuy An Bắc.

Lực lượng chức năng tiến hành khai quật tại vị trí đã được xác định. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ hai được tìm thấy từ nguồn tin do bà Bùi Thị Kim Chuyên, sinh năm 1958, trú tại thôn Long Hòa cung cấp.

Bà Chuyên cho biết, mẹ của bà là bà Dương Thị Chín, một cơ sở cách mạng từng nuôi giấu cán bộ, bộ đội hoạt động tại địa phương, có dặn dò, năm 1968, người dân phát hiện một phần mộ bộ đội hy sinh trong chiến tranh. Để đánh dấu vị trí, tránh thất lạc, bà Chín dựng một tấm bia bê tông, ghi thông tin: “Bị máy bay địch bắn tại Hòn Me, Vùng 1, An Định”.

Nhiều năm trôi qua, tấm bia đã mờ, không còn đọc rõ nội dung. Tuy nhiên, nhớ lời mẹ dặn, bà Chuyên vẫn lưu giữ thông tin và báo với Ban CHQS xã Tuy An Bắc. Tiếp nhận nguồn tin, lực lượng chức năng tổ chức khảo sát thực địa, đối chiếu thông tin và gặp gỡ nhân chứng trước khi tiến hành khai quật.

Tấm bia bê tông do bà Dương Thị Chín - mẹ của bà Bùi Thị Kim Chuyên lập tại vị trí ngôi mộ bộ đội hy sinh. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Tại độ sâu khoảng 1 mét, các lực lượng phát hiện hài cốt cùng nhiều di vật liên quan. Mẫu sinh phẩm đã được lấy để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo quy định. Hài cốt liệt sĩ hiện được bảo quản, thờ cúng tại Nghĩa trang liệt sĩ Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk, chờ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng.

Việc bà Chuyên cung cấp thông tin giúp quy tập được hai hài cốt liệt sĩ cho thấy giá trị quý báu của những ký ức được lưu giữ trong mỗi gia đình và cộng đồng. Những lời kể của nhân chứng, dấu tích còn lại tại thực địa, dù đã qua nhiều năm, vẫn có thể trở thành đầu mối quan trọng để lực lượng chức năng xác minh, khoanh vùng và tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.

Lực lượng chức năng phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng một số di vật liên quan. (Ảnh: Đội K51, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk)

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi nguồn tin được tiếp nhận, kiểm chứng kịp thời sẽ mở thêm cơ hội tìm thấy hài cốt, xác định danh tính các liệt sĩ, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.

Câu chuyện của bà Bùi Thị Kim Chuyên cũng nhắc nhớ trách nhiệm gìn giữ, trao truyền thông tin lịch sử, để những manh mối từ quá khứ không bị mai một, góp phần thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa.