Nhức nhối những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông tại Tiền Giang

Tiền Giang là địa phương cửa ngõ miền Tây, có nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch của khu vực. Gần đây, tình trạng tai nạn giao thông đường bộ tại địa phương này diễn biến rất phức tạp, không ít vụ tai nạn giao thông dẫn đến tử vong để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Gia đình anh Nguyễn Văn Nam (37 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hưng C, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) rơi vào cảnh tang thương sau vụ tai nạn giao thông xảy ra hồi tháng 8/2019. Anh Nam điều khiển xe gắn máy chở vợ là chị Trần Thị Huyền (41 tuổi) và con trai Nguyễn Trường An (5 tuổi) trên quốc lộ 1A. Do tránh một vũng nước trên mặt đường, xe gắn máy va chạm với xe bồn đang lưu thông cùng chiều, làm 3 người trên xe gắn máy tử vong. Anh chị mất đi, để lại 2 con nhỏ không nơi nương tựa. Gia đình anh Nam thuộc diện hộ cận nghèo, không ruộng vườn, sinh sống dựa vào nghề làm thuê. Những ngày qua, đã có nhiều tổ chức, cá nhân đến thăm, tặng quà nhưng các thành viên còn lại trong gia đình này không thể nào sớm xoa dịu được nỗi đau, mất mát to lớn này.

Vụ tai nạn nghiêm trọng, khi ô tô chở 3 người lao xuống sông tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè chia sẻ: “Tai nạn giao thông gây ra mất mát quá lớn và để lại hậu quả hết sức đau lòng. Vì vậy, người dân càng phải nêu cao có ý thức chấp hành Luật giao thông, để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn thương tâm”.



Hàng loạt vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác xảy ra trên địa bàn Tiền Giang là hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ từ ý thức người điều khiển giao thông đến vấn đề cơ sở hạ tầng, đường xá cần phải được quan tâm và đảm bảo an toàn. Sẽ không ai quên được đêm kinh hoàng 1/10/2019, khi chiếc ô tô chở 3 người lao xuống sông tại xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, khiến tất cả tử vong. Họ là anh em ruột, là vợ chồng và đau xót hơn khi người vợ đang mang thai. Vụ việc để lại mất mát không thể bù đắp được cho cha mẹ, cho người thân của các nạn nhân.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra trên 325 vụ tai nạn giao thông, làm chết 216 người và 175 người bị trọng thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn tăng 12 vụ và tăng 11 người chết. Đáng lưu ý, hơn 60% số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 50, quốc lộ 60, tuyến tránh Cai Lậy, đường cao tốc Trung Lương - TP Hồ Chí Minh…

Qua phân tích của các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang, số vụ tai nạn giao thông gia tăng là do ý thức người tham gia giao thông chưa cao. Người điều khiển phương tiện chưa chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông: phóng nhanh, vượt ẩu, có uống rượu bia, sử dụng các chất ma túy... Ngoài ra một số tuyến đường xuống cấp, đọng nước chưa được khắc phục kịp thời, thiếu hệ thống chiếu sáng, đèn cảnh báo về đêm; mật độ phương tiện tăng quá cao, mặt đường quá tải, phương tiện lưu thông kém an toàn, đậu đỗ không đúng quy định.

Mặt đường quốc lộ 1A xuất hiện nhiều ổ gà,ổ voi chứa đầy nước gây ra các vụ tai nạn đáng tiếc.

Mật độ giao thông trên các tuyến đường bộ ở tỉnh Tiền Giang quá cao dẫn đến tai nạn, va quẹt giao thông.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, Tiền Giang cần tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài công tác tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, các biện pháp tăng cường kiểm tra, thanh tra của các ngành chức năng đi đôi với xử lý các trường hợp vi phạm phải được thực hiện kiên quyết.

Ông Nguyễn Hoàng Thanh, Chánh Văn Phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết thêm: “Ban An toàn giao thông sẽ có văn bản chỉ đạo các ngành chức năng kịp thời tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vi phạm về bia rượu cũng như ma túy… Ban An toàn giao thông cũng như Sở Giao thông vận tải tăng cường kiểm tra kết cấu hạ tầng để đầu tư, chỉnh trang lại các biển bánh, vạch sơn để phòng ngừa tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, cũng kiến nghị nhất là ở quốc lộ 1 gắn biển hạn chế tốc độ, phân luồng tuyến tránh Cai Lậy cho phù hợp”./.