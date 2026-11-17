Với trẻ sinh non, tiếng khóc đầu đời có khi không vang lên trong căn phòng ngập nắng, mà lẫn giữa tiếng máy thở và những bước chân vội vã của y, bác sĩ. Ở Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, có em lúc chào đời chỉ nặng hơn 7 lạng.

Điều dưỡng Khoa Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai hỗ trợ sản phụ ủ ấm trẻ sinh non.

Chị Nông Thị Thúy Huệ, Điều dưỡng trưởng của khoa, đã có 13 năm chăm sóc trẻ sơ sinh. Nói về công việc của mình, chị chia sẻ: "Cảm xúc phải gọi là vỡ òa, hạnh phúc, hạnh phúc vì mình giành giật được sự sống cho các con, từ những nhịp đập của trái tim, từ những hơi thở vô cùng mong manh. Mỗi khi một em bé ra viện, bản thân tôi cũng như tất cả y, bác sĩ trong khoa đều rất hạnh phúc, xúc động và tự hào vì đã làm được những việc vô cùng ý nghĩa, đem mầm sống mà gia đình mong đợi về với bố mẹ các cháu".

Hành trình chăm sóc trẻ sinh non trong lồng ấp

Khoảng 10h đêm 19/10, chị Lù Thị Thao, ở xã Võ Lao, phải mổ cấp cứu khi con còn non tháng. Bé chào đời chỉ nặng 1,2 kg. Chị Thao nhớ lại: "Lúc bác sĩ bảo phải mổ gấp, trong lòng em run lắm, vì con chưa đủ tháng, còn non lắm, chân tay còn đỏ hỏn. Lúc bác sĩ đẩy ra, em hồi hộp, không biết con có được hay không".

Như nhiều người mẹ có con là trẻ sinh non, những ngày đầu chị Thao không biết phải bế con thế nào: "Nhìn con thấy thương lắm, vì con còn bé quá. Đến lúc kề con vào bụng mình, em cũng không biết làm thế nào, vì con mềm quá, em không biết cầm vào chỗ nào, chân tay thì mềm nhũn ra".

Gần một tháng nằm lồng ấp, bé đã được 1,5 kg. "Được các bác sĩ giúp đỡ tận tình ngày đêm, bây giờ con khỏe rồi, chắc tầm 2, 3 hôm nữa là được xuất viện", chị Thao cho biết.

Một trẻ sinh non được theo dõi, điều trị tại Khoa Điều trị sơ sinh trong vòng tay mẹ.

Cùng nằm điều trị ở đây, chị Đỗ Trọng Quỳnh, ở phường Lào Cai, kể về những ngày chờ đợi: "Nhìn các bố mẹ khác có con sinh bình thường được xuất viện về nhà, mình cảm thấy rất tủi thân, lại hoang mang nữa. Lúc ấy chỉ mong bao giờ mình được vào ôm con thôi, đặt kỳ vọng rất lớn vào các bác sĩ".

Trên 90% ca điều trị trẻ sinh non thành công

Theo bác sĩ Lương Thị Lệ Quyên, Phó trưởng Khoa Điều trị sơ sinh, mỗi năm khoa tiếp nhận khoảng 1.600 - 1.700 trẻ sơ sinh, trong đó trẻ sinh non chiếm khoảng 30 - 35%. "Hiện nay, nhờ áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào quá trình điều trị, tỷ lệ điều trị thành công trẻ sơ sinh non tháng tại khoa rất cao, trên 90%. Có những em bé tuổi thai rất non, chỉ 26 tuần, cân nặng từ 700 đến 800 gram đã được điều trị thành công và phát triển toàn diện", bác sĩ Quyên cho biết.

Chị Nông Thị Thúy Huệ, Điều dưỡng trưởng Khoa Điều trị sơ sinh, bế một em bé sinh non đã được điều trị thành công tại bệnh viện.

Bác sĩ Trần Hoài Bắc - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai cho biết thời gian tới, Khoa Điều trị sơ sinh sẽ được nâng cấp thành Trung tâm Điều trị sơ sinh, trong đó hồi sức sơ sinh là một trong những nội dung được chú trọng. "Chúng tôi sẽ tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo chuyên sâu về hồi sức sơ sinh tại các bệnh viện như Phụ sản Trung ương, Nhi Trung ương, Phụ sản Hải Phòng, Phụ sản Hà Nội... là những đơn vị có bề dày kinh nghiệm, để triển khai các kỹ thuật mới, sẵn sàng cấp cứu những em bé sơ sinh non tháng kèm theo bệnh lý cần can thiệp", bác sĩ Trần Hoài Bắc nói.

Hưởng ứng Ngày Thế giới vì trẻ sinh non năm 2026, Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai đã tặng quà các gia đình có trẻ sinh non.

Bác sĩ Trần Hoài Bắc, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Lào Cai, tặng quà các gia đình có trẻ sinh non nhân Ngày Thế giới vì trẻ sinh non (17/11).

Mỗi trẻ sinh non là một hành trình dài

Với chị Thúy Huệ, phía sau mỗi em bé khỏe mạnh ra viện là sự góp sức của nhiều người: "Đối với những em bé sinh non, hành trình của các con là cả một câu chuyện rất dài, là những kỳ tích mà chính bản thân các con cũng là những chiến binh nỗ lực hết sức. Thêm vào đó là sự tận tâm của đội ngũ y, bác sĩ Khoa Điều trị sơ sinh và sự kiên trì, bền bỉ của gia đình".

Ở Khoa Điều trị sơ sinh, những trẻ sinh non như con chị Thao vẫn đang tăng cân từng ngày, chờ đủ khỏe để về nhà. Khi ấy, những tháng ngày người mẹ chỉ có thể nhìn con qua lớp kính lồng ấp sẽ được nối tiếp bằng những cái ôm thật gần.