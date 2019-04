Những hiểm họa của kẻ loạn thần do “chơi” ma túy đá ở Đà Nẵng

Đó là những người bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, đặc biệt là ma túy đá, một loại chất gây loạn thần, ảo giác rất nguy hiểm cho người dân và cộng đồng.

Số ma túy đá được lực lượng cảnh sát Công an quận Ngũ Hành Sơn thu giữ

Đó là tiếng ồn ào từ sự việc một thanh niên ở quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng bị ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá. Đối tượng này cầm dao chạy khắp xóm quanh nhà mình ở khu vực chợ Hàng Heo đe dọa người dân. Sau đó, người này trèo lên tầng 3 một căn nhà với con dao lăm lăm trong tay và có những hành vi thiếu kiểm soát. Mặc sự can ngăn, khuyên nhủ của người thân, vẫn cố trụ trên tầng 3 và chỉ khuất phục khi lực lượng cảnh sát có mặt khống chế. Hành vi của đối tượng khiến nhiều người dân sống cùng xóm hoang mang.



Một người dân nhà ở chợ hàng heo, thành phố Đà Nẵng, là hàng xóm đối tượng nghiện, người chứng kiến vụ việc lo lắng: “Lúc đầu hắn hung hãn lắm, băng từ phía bên nhà phía trong xóm băng qua lầu 3, lầu 4 làm ai cũng khiếp, làm ảnh hưởng đời sống người dân ở đây, ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Ở gần nhà họ sợ, mong cho công an đưa đi cho yên lành chỗ đó chứ không ai dám đụng tới. Họ không làm chủ hành vi của họ, làm bậy làm bạ, đòi đốt nhà chính họ”.



Thời gian gần đây, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu và quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng liên tục phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng mua bán ma túy, trong đó phần nhiều là Ketamin, một loại ma túy gây ảo giác, loạn thần rất nguy hại.

Đội Phòng chống ma túy, Công an quận Hải Châu cho biết, trên địa bàn quận có 3 vũ trường lớn, là tụ điểm của các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy. Trong 3 tháng đầu năm nay, Công an quận Hải Châu đã khởi tố 25 vụ với 33 đối tượng liên quan, thu giữ hơn 800 viên thuốc lắc và hơn 1 kg ma túy tổng hợp. Công an quận Hải Châu đã phối hợp với công an 13 phường kiểm tra thử test ma túy, phát hiện và quản lý 152 đối tượng dương tính với ma túy.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Sang, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu cho biết: khó khăn hiện nay là các đối tượng sử dụng ma túy đá có thời gian đào thải nhanh hơn ma túy thông thường nên khi test nhanh khó phát hiện hơn: “Các đối tượng bây giờ chuyển sang Ketamin vì lợi nhuận của Ketamin hơn với các loại ma túy khác rất nhiều. Khó khăn đấu tranh với các loại tội phạm này vì khi thử test, Ketamin có thời gian đào thải qua đường nước tiểu nhanh hơn các loại ma túy khác nên công tác đấu tranh với các đối tượng này gặp nhiều hạn chế. Ketamin gây ảo giác mạnh nên gây tác hại cho người sử dụng rất nhiều, điển hình như gây loạn thần cho một số đối tượng loạn thần trên địa bàn quận”.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng, từ năm 2018 đến nay, tình hình tội phạm về ma túy ngày càng phức tạp. Hoạt động mua bán, tàng trữ các loại ma túy tổng hợp, trong đó có ma túy đá chiếm 209/218 vụ, chiếm trên 95% tổng số vụ bắt giữ. Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 17 vụ án liên quan đến muy bán, tàng trữ trái phép ma túy, chủ yếu là loại ma túy hướng thần, gây loạn thần, ảo giác mạnh như Ketamin, thu giữ hơn 900 gram Ketamin.

Đại tá Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Quan điểm là không thỏa hiệp, kiên quyết đấu tranh đến cùng, với quan điểm tất cả người dân, đặc biệt lớp thanh thiếu niên làm sao tránh xa ma túy. Vừa xong chúng tôi cũng đã tấn công quyết liệt và tạo ra được an bình cho thành phố. Trong thời gian tới, tình hình ma túy cũng phức tạp nên chúng tôi cũng triển khai đồng bộ các giải pháp, sẽ đấu tranh mạnh với nguồn cung ma túy, bóc gỡ được nhiều đường dây, đặc biệt là đường dây buôn bán ma túy lớn”./. Ma túy đá có thể gây loạn thần ngay lần đầu sử dụng VOV.VN - Ma túy tổng hợp (ma túy đá, thuốc lắc) là một trong những loại ma túy mạnh nhất, có tác dụng kích thích trên hệ thần kinh trung ương và cơ thể.

Thành Long/VOV- Miền Trung

