Những khu vực nào phải di dời theo Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng?

Bao gồm: Các khu vực không đảm bảo an toàn thoát lũ; Các khu vực nằm trong phạm vi mở đường giao thông (trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông và công trình hạ tầng...); Các khu vực năm trong khu vực được xác định là không gian trung tâm, động lực phát triển cho toàn bộ trục không gian cảnh quan sông Hồng (bao gồm toàn bộ khu vực trong vành đai II - đoạn từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy và một số khu dân cư khác được xác định cụ thể trong đồ án quy hoạch); Các khu vực thuộc phạm vi thực hiện các dự án phục vụ tái định cư (các khu đô thị định cư, khu đô thị đa mục tiêu tại các phường Lĩnh Nam, Long Biên, Bồ Đề, xã Bát Tràng).

Quy hoạch cũng nêu rõ, đối với những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị sẽ được ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Quy hoạch cũng ưu tiên bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa và địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến (bao gồm cả xếp hạng và chựa xếp hạng) gắn với cộng đồng dân cư.

Trong quá trình triển khai tiếp theo, sẽ tiếp tục rà soát xác định cụ thể các giải pháp quy hoạch, cải tạo chỉnh trang có điều kiện, di dời để tái thiết gắn với các quy định quy hoạch kiến trúc, hạ tầng đặc thù được cụ thể hóa trong Quy định quản lý theo Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết 1/500 và Dự án đầu tư.

Về nguyên tắc phát triển đô thị, Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng xác định nguyên tắc tổ chức không gian theo lớp, thấp dần về phía bờ sông. Lớp sát bờ sông tổ chức các khu ngập nước; tiếp đến là các khu bán ngập: công viên, cây xanh, quảng trường; tiếp đến là khu ít ngập: dịch vụ du lịch, các công trình thấp tầng có thể tháo lắp; lớp sát đê: tổ chức các khu hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, văn phòng, nhà ở, y tế, giáo dục.

Cấu trúc đô thị dạng tuyến tính có trục giao thông trục dọc xuyên suốt, các mạng lưới giao thông xen cài dạng xương cá, các cầu nối hai bên bờ sông là các trục ngang chính kết nối với các khu trung tâm, khu chức năng hai bên bờ sông.

Các khu vực phát triển đô thị phải đảm bảo yêu cầu an toàn phòng, chống lũ và định hướng tổ chức không gian theo quy hoạch.

Quyết định cũng nêu rõ, không gian ven sông Hồng có nhiều khu dân cư hình thành lâu đời, làng nghề truyền thống, di tích và thiết chể cộng đồng. Nguyên tắc tổ chức là phân loại theo điều kiện thực tế, không áp dụng một phương án chung cho toàn bộ khu vực ngoài đê. Các nhóm chính gồm: Khu vực được giữ lại để cải tạo, chỉnh trang có điều kiện; Khu vực di dời một phần do yêu cầu phòng, chống lũ hoặc để đảm bảo hạ tầng thiết yếu (phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh môi trường...); Khu vực tái thiết đô thị.

Các căn cứ phân loại gồm mức độ an toàn phòng, chống và thoát lũ; phạm vi ảnh hưởng của trục đại lộ, nút giao và công trình hạ tầng; khả năng duy trì cấu trúc làng sau khi mở đường; giá trị di tích, kiến trúc, lịch sử, văn hóa và nghề truyền thống; chất lượng hạ tầng hiện hữu và vị trí trong cấu trúc phát triển đô thị mới. Những làng nghề truyền thống, làng lâu đời có giá trị được ưu tiên bảo tồn khu vực lõi, chỉnh trang hạ tầng và kiểm soát phát triển.

Trước đó, và đầu tháng 9/2026, Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Quyết định phê duyệt Quy hoạch ngày 3/11 cho biết, các đề xuất trong Điều chỉnh Quy hoạch phân khu sông Hồng hiện nay được đề xuất trên cơ sở báo cáo lập mô hình tính toán thủy văn, thủy lực, đánh giá tác động đến an toàn thoát lũ Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập và được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND thành phố Hà Nội thống nhất tại văn bản số 467/TB-(BNNMT-UBTPHN) ngày 6/5/2026.

Trong giai đoạn xin ý kiến các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, chuyên gia và cộng đồng dân cư, Điều chỉnh Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được cập nhật các ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 538-TB/TU ngày 5/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, văn bản góp ý của các phường, xã trong phạm vi lập Điều chỉnh Quy hoạch phân khu sông Hồng, báo cáo số 816-BC/ĐU ngày 3/9/2026 của Đảng ủy UBND Thành phố về rà soát, đề xuất phương án ứng xử đối với các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề truyền thống dẫn tới các kết quả tính toán của Báo cáo thủy văn, thủy lực sẽ bị thay đổi. Do đó, các đề xuất và phương án quy hoạch mới trong đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu sông Hồng đã đưa vào Báo cáo thủy văn, thủy lực để đánh giá đầy đủ mức độ an toàn phòng chống lũ...

Đối với các dự án thành phần trong phạm vi lập quy hoạch cần được tính toán thủy văn, thủy lực, đánh giá tác động để đảm bảo khả năng thoát lũ, an toàn đê điều của hệ thống sông theo quy định.

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (3/11/2026). Quyết định này thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 của UBND Thành phố Hà Nội.