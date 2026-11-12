Những lỗ hổng trong quản lý chung cư nhìn từ sai phạm tại Mường Thanh

Những sai phạm tại 12 dự án của Tập đoàn Mường Thanh đang đặt ra nhiều vấn đề cần nhìn nhận từ góc độ quản lý đô thị. Đáng chú ý, đây không đơn thuần là câu chuyện một chủ đầu tư xây dựng không đúng giấy phép, quy hoạch mà còn liên quan đến trách nhiệm giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng trong suốt quá trình triển khai dự án.

Khi những công trình vi phạm đã hình thành, đưa vào sử dụng trong thời gian dài, gắn với cuộc sống của hàng nghìn hộ gia đình, việc xử lý không còn là bài toán riêng của chủ đầu tư hay cơ quan quản lý. Bởi mỗi quyết định xử lý đều có thể tác động trực tiếp đến tài sản, nơi ở và sự ổn định cuộc sống của người dân.

Vì vậy, bên cạnh yêu cầu lập lại kỷ cương xây dựng, vấn đề đặt ra là làm thế nào để xử lý nghiêm các sai phạm nhưng không tạo thêm những tổn thất không cần thiết cho xã hội.

Sai phạm kéo dài, chi phí xã hội ngày càng lớn

Phân tích về những bất cập trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và phát triển nhà ở tại Hà Nội qua vụ việc Mường Thanh, TS. Nguyễn Minh Phong, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cho rằng, đây là vụ việc điển hình nhưng không phải cá biệt. Những vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, từ xây dựng không phép, trái phép đến không tuân thủ quy hoạch được duyệt, không chỉ xuất hiện tại Hà Nội mà còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Theo ông, thực trạng này cho thấy những khoảng trống đáng lo ngại trong quản lý đầu tư xây dựng, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, các khu chung cư. Việc để sai phạm tồn tại trong thời gian dài không chỉ phản ánh sự lỏng lẻo, thiếu hiệu lực trong quản lý nhà nước mà còn kéo theo những hệ quả xã hội nghiêm trọng.

Theo lộ trình dự kiến, việc xử lý di dời các căn hộ hoàn thành trong năm 2027; phá dỡ các hạng mục công trình, căn hộ, tòa nhà hoàn thành trong năm 2028

Đáng nói, hệ lụy của những sai phạm này không dừng lại ở thiệt hại kinh tế hay việc chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi một dự án có hàng nghìn căn hộ được xây dựng không đúng quy hoạch, không đúng giấy phép, số người bị ảnh hưởng có thể lên tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn người.

Bởi phía sau mỗi căn hộ là một gia đình, là tài sản tích lũy trong nhiều năm, là nơi sinh sống và gắn bó của nhiều thế hệ. Nếu công trình bị buộc phá dỡ, người dân phải di dời hoặc quyền lợi về nhà ở bị ảnh hưởng, những tổn thất phát sinh sẽ rất lớn và khó có thể lượng hóa đầy đủ.

"Đây không chỉ là vấn đề về kinh tế mà còn liên quan đến niềm tin chính sách, sự ổn định chính trị - xã hội của địa phương", TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.

Thực tế, khi sai phạm không được ngăn chặn từ đầu mà để kéo dài qua nhiều năm, việc khắc phục hậu quả càng trở nên phức tạp. Cơ quan chức năng không chỉ phải giải quyết vi phạm của chủ đầu tư mà còn phải xem xét quyền lợi của người mua nhà, người đang sinh sống tại các công trình, cùng những vấn đề pháp lý và dân sinh phát sinh.

Đây chính là những chi phí xã hội, chi phí cơ hội mà theo chuyên gia, đến nay vẫn chưa được đánh giá đầy đủ. Không chỉ có thiệt hại về tài sản, nguồn lực đầu tư, việc xử lý các công trình đã hình thành còn có thể gây xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, dịch vụ và tâm lý của người dân.

Từ góc độ này, ông Phong cho rằng, việc phát hiện và xử lý vi phạm ngay từ đầu có ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc chạy theo khắc phục hậu quả. Một sai phạm nếu được ngăn chặn khi mới phát sinh sẽ hạn chế đáng kể những tổn thất về sau. Ngược lại, khi công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, số lượng người liên quan ngày càng lớn thì mỗi phương án xử lý đều phải đối diện với những hệ lụy phức tạp.

Xử lý nghiêm nhưng phải tính toán lợi ích xã hội

Từ thực trạng trên, TS. Nguyễn Minh Phong cho rằng, yêu cầu trước hết là phải siết chặt công tác quản lý, kiểm tra và giám sát hoạt động xây dựng ngay từ khâu đầu tiên. Những vi phạm về giấy phép, mật độ xây dựng, chiều cao công trình, công năng sử dụng hoặc các chỉ tiêu quy hoạch cần được phát hiện, xử lý kịp thời, không để tình trạng vi phạm tiếp diễn qua nhiều lần kiểm tra.

“Không thể để một công trình liên tục bị phát hiện có sai phạm nhưng vẫn tồn tại, sau đó bị bỏ ngỏ trong nhiều năm rồi mới quay lại xử lý khi mọi việc đã trở nên phức tạp. Việc áp dụng chế tài phải được thực hiện ngay khi phát hiện vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh và sức răn đe của pháp luật”, ông Phong nói.

TS. Nguyễn Minh Phong

Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong từng giai đoạn triển khai dự án. Đặc biệt, phải xem xét trách nhiệm của những người được giao nhiệm vụ quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện giấy phép xây dựng và quy hoạch nhưng để chủ đầu tư vi phạm kéo dài.

Một thực tế đáng lưu ý là sai phạm có thể diễn ra trong nhiệm kỳ này nhưng hậu quả lại được chuyển sang nhiệm kỳ khác giải quyết. Nếu những người có trách nhiệm ở giai đoạn để xảy ra vi phạm không bị xem xét, xử lý tương xứng, trong khi cơ quan chức năng ở giai đoạn sau phải tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả, sẽ khó bảo đảm tính công bằng và hiệu quả trong thực thi công vụ.

"Quan điểm không có vùng cấm, không có chuyện hạ cánh an toàn và không chấp nhận những lý do kiểu “chuyện đã rồi” cần phải được thực hiện nghiêm trong lĩnh vực xây dựng", ông Phong cho hay.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, xử lý sai phạm không đồng nghĩa với việc chỉ tập trung vào phá dỡ công trình hoặc đưa mọi thứ trở lại hiện trạng ban đầu bằng mọi giá. Điều quan trọng là phải xác định rõ mục tiêu của việc xử lý, đánh giá đầy đủ thực trạng công trình, mức độ vi phạm, chất lượng xây dựng, yêu cầu an toàn và những tác động đối với người dân.

Đối với những công trình đã tồn tại nhiều năm, việc đánh giá cần dựa trên các căn cứ pháp lý, kết quả kiểm định và tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể. Không thể mặc nhiên cho rằng một công trình xây dựng sai quy hoạch đồng nghĩa với việc công trình đó không bảo đảm chất lượng hoặc không an toàn. Ngược lại, việc công trình đã tồn tại ổn định trong thời gian dài cũng không thể được xem là căn cứ để hợp thức hóa những vi phạm.

Vấn đề cần đặt ra là lựa chọn phương án xử lý nào vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa hạn chế tối đa tổn thất cho xã hội. Đặc biệt, cần tránh nguy cơ nhân danh việc xử lý sai phạm để tạo điều kiện cho những lợi ích khác phát sinh.

Ông Phong đặt vấn đề, liệu việc xử lý các công trình vi phạm có thực sự nhằm lập lại kỷ cương xây dựng hay còn gắn với mục tiêu triển khai một dự án mới trên những khu đất có vị trí thuận lợi, phục vụ lợi ích của doanh nghiệp hoặc nhóm chủ thể khác? Đây là vấn đề cần được xem xét thận trọng, minh bạch để bảo đảm việc xử lý sai phạm thực sự hướng tới lợi ích chung.

Bởi nếu phá bỏ những công trình đã được đầu tư với nguồn lực rất lớn, sau đó tiếp tục sử dụng một nguồn lực xã hội không nhỏ để xây dựng công trình mới trên cùng khu đất, nhưng không tạo ra giá trị gia tăng tương xứng, thì xã hội có thể phải gánh thêm một khoản chi phí không cần thiết. Trong khi đó, nguồn vốn và quỹ đất ấy hoàn toàn có thể được dành cho những khu vực còn thiếu hạ tầng, thiếu nhà ở hoặc chưa được đầu tư đúng mức. Việc sử dụng nguồn lực cần được tính toán trên cơ sở hiệu quả tổng thể, thay vì chỉ nhìn vào việc xóa bỏ một công trình vi phạm rồi thay thế bằng một dự án khác.

"Chúng ta cần hết sức cân nhắc để tránh tình trạng xử lý một sai phạm nhưng lại tạo ra chi phí xã hội từ một lợi ích nhóm khác", TS. Nguyễn Minh Phong phân tích.

Có thể thấy, bài toán đặt ra từ những sai phạm tại 12 dự án Mường Thanh không chỉ là xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư mà còn là yêu cầu nhìn nhận lại hiệu quả quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và trách nhiệm công vụ. Việc xử lý phải bảo đảm nguyên tắc thượng tôn pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để người vi phạm hưởng lợi, nhưng đồng thời cũng không đẩy toàn bộ gánh nặng hậu quả sang những người dân không có lỗi.

Về lâu dài, cần chuyển mạnh từ tư duy xử lý hậu quả sang phòng ngừa vi phạm, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý trong từng khâu và từng giai đoạn của dự án. Khi sai phạm được ngăn chặn kịp thời, trách nhiệm được xác định rõ ràng và các phương án xử lý được cân nhắc trên cơ sở lợi ích chung, kỷ cương đô thị mới có thể được lập lại một cách bền vững, thay vì để xã hội tiếp tục phải trả giá cho những khoảng trống quản lý kéo dài nhiều năm.