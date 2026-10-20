Những loại cây nào bị cấm trồng ở thành phố Hà Nội?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành quyết định về việc ban hành quy định quản lý công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, bên cạnh danh mục 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường và khu vực công công và 18 loại cây ngập nước (bán ngập) và sống trên mặt nước, Hà Nội cũng ban hành danh mục 18 loại cây cấm trồng trên địa bàn thành phố trong đó có những loại cây như bã đậu, bồ hòn, bồ kết, trứng cá, trúc đào...

Lý do cấm trồng các loại cây trên là các loại cây trên có loại có nhựa và hạt chứa độc tố; cành nhánh giòn, dễ gãy; loài cây xâm thực, cành giòn, rễ nông dễ gãy đổ khi mưa bão, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường; cành giòn, dễ gãy đổ, quả chín rụng gây mất vệ sinh môi trường...

Về nguyên tắc quản lý công viên, cây xanh, mặt nước, quyết định của UBND thành phố Hà Nội quy định, công viên, cây xanh, mặt nước trên địa bàn Thành phố được xác định chủ thể quản lý và phân công trách nhiệm quản lý theo quy định của pháp luật.

Thành phố đầu tư, phát triển công viên, vườn hoa, vườn ươm, cây xanh, mặt nước và khuyến khích, thu hút để các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển, trồng, chăm sóc, quản lý, duy trì cây xanh.

Việc quản lý, phát triển công viên, vườn hoa, vườn ươm, cây xanh, mặt, nước đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quản lý đất đai, quy chuẩn kỹ thuật, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

Khi phê duyệt các dự án đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm các tiêu chí, chỉ tiêu về diện tích, mật độ đất cây xanh theo các đồ án quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trước khi phê duyệt phương án kiến trúc cảnh quan, phải lập phương án bố trí, trồng cây xanh mặt đứng cho các công trình, bảo đảm phù hợp với thiết kế đô thị và các yêu cầu về kiến trúc cảnh quan.

Khi thực hiện dự án xây dựng, cải tạo công trình trên vỉa hè, dải phân cách, đảo giao thông; mở rộng đường, vỉa hè, hạ cao độ hè, cắt xén dải phân cách, đấu nối giao thông có liên quan đến hệ thống cây xanh sử dụng công cộng, chủ đầu tư có trách nhiệm lập và tổ chức thực hiện phương án xử lý cây xanh hiện hữu, hạn chế tối đa việc chặt hạ, dịch chuyển, chặt rễ cây xanh; đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị được giao quản lý cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn theo quy định tại Điều 5 của Quy định này để được hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ cây xanh và thống nhất phương án xử lý cây xanh trước khi tổ chức thi công.

Việc triển khai đầu tư xây dựng công viên, vườn hoa, quảng trường và các khu vực công cộng phải bảo đảm khả năng thấm, lưu giữ nước của dự án và một phần của khu vực xung quanh; xác định cao độ nền phù hợp, tạo điều kiện thu gom, điều tiết và trữ nước, góp phần tăng khả năng chống ngập, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước và hỗ trợ kiểm soát ngập úng cho khu vực.

Đơn vị chủ trì cấp phép lắp đặt biển quảng cáo, biển hiệu (trừ biển báo giao thông) khi cấp phép đặt biển quảng cáo, biển hiệu thuộc dải phân cách có cây xanh, thảm cỏ hoặc trong công viên, vườn hoa, đảo giao thông phải có ý kiến

thống nhất của cơ quan được phân cấp quản lý trước khi thực hiện.

Quyết định cũng quy định 7 hành vi bị cấm đối với công viên, vườn hoa, cây xanh, mặt nước, bao gồm:

Trồng các chủng loại cây trong danh mục cây cấm trồng quy định tại Phụ lục 03 kèm theo Quy định này.

Tự ý trồng cây xanh trên hè, dải phân cách, nút giao thông và các khu vực công cộng không đúng quy định.

Tự ý chặt hạ, dịch chuyển, chặt cành, đào gốc, chặt rễ cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đục khoét, đóng đinh vào cây xanh, lột vỏ thân cây; đổ rác, chất độc hại và vật liệu xây dựng vào gốc cây xanh; phóng uế, đun nấu, đốt gốc, xây bục, bệ quanh gốc cây.

Treo, gắn biển quảng cáo, biển hiệu và các vật dụng khác trên cây; giăng dây, giăng đèn trang trí vào cây xanh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc chấp thuận, làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây.

Lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất cây xanh hiện có hoặc đã được xác định trong quy hoạch đô thị và ngăn cản việc trồng cây xanh theo quy định.

Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng trách nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, công viên, vườn hoa và mặt nước theo quy định.