Những lưu ý hành khách cần biết khi đi máy bay tránh lây nhiễm virus nCoV

Vietnam Airlines khử trùng tất cả tàu bay sau khi khai thác từ Trung Quốc đại lục, Đài Loan, Hong Kong, Ma Cao, Thái Lan trở về Việt Nam. Ngay từ khi có dấu hiệu bùng phát virus nCoV (virus corona), các nhân viên của hãng đều được trang bị khẩu trang, găng tay y tế, các kiến thức về phòng chống virus nCoV, cách rửa tay và phương thức phục vụ đảm bảo an toàn vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Khi máy bay bay trên không, từ ngày 5/2/2020 Vietnam Airlines sẽ thay đổi nhiều dịch vụ trên không để góp phần bảo vệ tối đa an toàn sức khỏe cho hành khách trên chuyến bay.



Cụ thể, đối với dịch vụ suất ăn và thức uống, trên tất cả chuyến bay có thời gian bay dưới 2 tiếng 30 phút, hãng tạm ngừng cung cấp suất ăn, chỉ phục vụ nước suối đóng chai và cấp đồ ăn nhẹ đóng gói cho hành khách có yêu cầu để hạn chế tiếp xúc vật phẩm dùng nhiều lần.

Đặc biệt, để hạn chế điều kiện để virus nCoV tồn tại và phát triển, Vietnam Airlines triển khai điều chỉnh nhiệt độ khoang hành khách lên 26 độ C và duy trì suốt thời gian bay trên tất cả chuyến bay (do nhiệt độ lý tưởng để virus nCoV sinh sôi là dưới 25 độ C).

Đối với các chuyến bay đi Đài Loan, Hong Kong, Ma Cao, toàn bộ đồ uống được phát cho hành khách nhưng không được sử dụng sẽ bị hủy hoàn toàn để bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách.

Đối với các vật phẩm khác, Vietnam Airlines sẽ chuyển sang cấp khăn giấy thơm thay cho khăn bông trên tất cả chuyến bay; không phục vụ gối và chỉ phục vụ chăn trong trường hợp hành khách cần sự trợ giúp về y tế trên các chuyến bay có thời gian bay dưới 4 tiếng.

Các trang thiết bị tại phòng khách được vệ sinh, khử trùng thường xuyên với tần suất 1 tiếng/lần.

Thay đổi dịch vụ tại phòng khách Bông Sen: Vietnam Airlines tăng cường cung cấp dung dịch sát khuẩn tay ở nhiều khu vực thuận tiện như cửa ra vào, bàn lễ tân, nhà vệ sinh; đảm bảo các khay thức ăn tại quầy buffet có nắp đậy; cung cấp dụng cụ dùng một lần như dao, thìa, dĩa, cốc giấy…

Các dụng cụ không thể thay thế bằng vật phẩm dùng một lần sẽ được rửa, sấy, tiệt trùng kỹ trước khi phục vụ cho hành khách.

Về chính sách đường bay, Vietnam Airlines đã tạm ngừng khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc đại lục từ ngày 1/2, miễn phí hoàn vé và thay đổi hành trình cho hành khách bay giữa hai nước.



Từ ngày 6/2, hãng sẽ tạm ngừng khai thác thêm đường bay giữa Hà Nội và Ma Cao, Hong Kong để chủ động đảm bảo sức khỏe cho người lao động và hành khách./.