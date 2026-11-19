Giữa trùng khơi Trường Sa, nơi điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều khó khăn, những người thầy vẫn ngày ngày miệt mài gieo chữ, vun đắp tri thức và nuôi dưỡng ước mơ cho các em học sinh. Công tác giảng dạy nơi đảo xa không chỉ đòi hỏi sự tận tâm, trách nhiệm mà còn cần cả lòng yêu nghề, tình yêu biển đảo và sự kiên trì vượt khó. Để duy trì những lớp học nơi biển đảo xa xôi ấy, có những người thầy giáo đã tình nguyện rời đất liền, xa gia đình, nhận nhiệm vụ “gieo chữ” cho trẻ em nơi đầu sóng, ngọn gió.

Đó là một giờ học bình thường ở Trường Tiểu học Đá Tây A, Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Điểm đặc biệt của lớp học là học sinh ở nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau. Do số lượng học sinh ít, nhà trường tổ chức dạy học theo hình thức lớp ghép. Một thầy giáo phải đảm nhiệm nhiều khối lớp, vừa giảng bài cho học sinh lớn, vừa hướng dẫn các em nhỏ tập đọc, tập viết.

Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh và các em học sinh Trường Tiểu học Đá Tây A.

Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh, giáo viên Trường Tiểu học Đá Tây A, phụ trách các lớp từ lớp 2 đến lớp 5. Khi thầy giảng bài cho học sinh lớp 2, các em lớp 3, 4, 5 tự ôn bài, làm bài tập. Có lúc, thầy vừa hướng dẫn học sinh lớn, vừa cầm tay các em nhỏ nắn từng nét chữ. Một giờ học vì thế đòi hỏi người thầy phải liên tục thay đổi cách dạy, vừa bảo đảm chương trình, vừa quan tâm đến từng học sinh.

Thầy giáo Lưu Quốc Thịnh cho biết, một giáo viên phải dạy nhiều trình độ khác nhau. Điều đó đòi hỏi mỗi giáo viên phải trăn trở, tìm tòi để có phương pháp giảng dạy phù hợp, phát huy hiệu quả trong từng lớp học. "Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức hằng ngày, chúng tôi đặc biệt chú trọng giáo dục cho các em về chủ quyền biển, đảo. Các em là thế hệ măng non của đất nước. Khi hiểu được chủ quyền biển, đảo của quê hương, các em sẽ thêm yêu quê hương, Tổ quốc, đồng thời ý thức rõ hơn về trách nhiệm gìn giữ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước".

Thầy giáo Lê Xuân Hạnh và các em học sinh Trường Tiểu học Trường Sa.

Với những giáo viên công tác ở Trường Sa, khó khăn còn đến từ khoảng cách với đất liền và điều kiện tiếp cận tài liệu phục vụ giảng dạy. Ở đảo không có Internet, các bài giảng, hình ảnh, video phải được chuẩn bị từ trước, lưu trữ vào USB để sử dụng trong quá trình dạy học. Những phương tiện sẵn có như ti vi, sách, báo và hình ảnh trực quan được các thầy tận dụng để giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn.

Tại Trường Tiểu học Song Tử Tây, thầy giáo Lê Thanh Chiến cũng đang thực hiện nhiệm vụ gieo chữ cho học sinh trên đảo: "Nhà trường cùng với phụ huynh phối hợp rất nhịp nhàng, cùng cố gắng khắc phục những khó khăn trước mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy dỗ các cháu. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Quân chủng Hải quân, hằng năm, nhà trường đều được trang bị cơ sở vật chất, sách vở đầy đủ cho các em. Vì vậy, việc học tập của các em ngày càng phát triển. Chúng tôi, những người đang học tập và sinh sống trên đảo Trường Sa, rất tự hào vì bản thân được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc".

Ở đảo Trường Sa, thầy giáo Lê Xuân Hạnh cũng có một lựa chọn đặc biệt. Sau 34 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 15 năm dạy học sinh vùng cao, thầy viết đơn tình nguyện ra đảo, dành những năm công tác cuối cùng để dạy học sinh nơi đây. Cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo trìu mến gọi thầy là “ông giáo già”.

"Trong quá trình công tác tại Trường Sa, chúng tôi nhận thấy việc dạy học ở các đảo có những đặc thù riêng. Vì vậy, trong quá trình truyền đạt kiến thức, giáo viên phải vận dụng những phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với mô hình lớp ghép. Trên cơ sở đó, trong mỗi tiết học, chúng tôi xác định cần sử dụng phương pháp nào để truyền đạt kiến thức, giúp các em tiếp thu và nắm vững nội dung bài học", thầy Hạnh chia sẻ.

Hội thi vẽ tranh chào mừng ngày 20/11 tại Trường Tiểu học Trường Sa.

Để duy trì việc dạy và học trên quần đảo Trường Sa, sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Hiện trên các đảo Trường Sa, Đá Tây A, Song Tử Tây và Sinh Tồn đều có trường tiểu học. Cơ sở trường lớp được xây dựng khang trang, có phòng học, thư viện, phòng nghỉ giáo viên và trang thiết bị phục vụ dạy học. Cùng với nhà trường, cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên các đảo thường xuyên quan tâm, hỗ trợ thầy và trò trong học tập, sinh hoạt. Các chú bộ đội cũng dành tình cảm cho những em nhỏ, tổ chức vui chơi, thăm hỏi, động viên, giúp các em có thêm niềm vui trong cuộc sống nơi đảo xa.

"Con sẽ cố gắng học tập thật giỏi, chăm chỉ làm bài tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Con rất tự hào khi được học tập nơi đầu sóng, ngọn gió, nơi biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ước mơ của con sau này là trở thành cô giáo. Nếu thực hiện được ước mơ ấy, con rất mong muốn được trở lại Trường Sa để dạy dỗ các em học sinh, giống như các thầy cô đang dạy con hôm nay", em Trương Nguyễn Triệu Vy, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trường Sa chia sẻ.

Đối với các gia đình sinh sống trên đảo, sự tận tâm của thầy cô và sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ là điểm tựa để cha mẹ yên tâm cho con học tập.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng hoa chúc mừng các thầy giáo nhân ngày 20/11.

Chị Nguyễn Thị Lơ, hộ dân đảo Song Tử Tây, có hai con đang học tại trường tiểu học trên đảo, cho biết các thầy giáo ở đây rất quan tâm, chăm sóc và chỉ bảo các cháu nên việc học tập của các con cũng có nhiều tiến bộ. "Thầy vừa là người dạy dỗ, vừa quan tâm, chăm lo cho các cháu như người cha, người mẹ trong gia đình. Vì vậy, em rất cảm ơn các thầy".

Dạy học ở Trường Sa còn những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, sinh hoạt và tổ chức lớp học so với đất liền. Nhưng thầy và trò vẫn duy trì nền nếp, bám sát chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với những người thầy tình nguyện đến Trường Sa, được đứng lớp nơi đầu sóng, ngọn gió là niềm tự hào của nghề giáo. Họ mang đến cho học sinh không chỉ kiến thức, mà còn sự chăm sóc, tình yêu thương và trách nhiệm với những đứa trẻ đang lớn lên giữa biển đảo quê hương.