Những người mẹ hiến máu cứu người, hiến tóc tặng bệnh nhi ung thư

Sẵn sàng lên đường khi người bệnh cần máu

5h30 phút sáng, chị Lê Thị Lý (37 tuổi, ở Nghĩa Trụ, Hưng Yên) cùng con gái xuất phát lên Hà Nội bằng xe máy để kịp giờ tham gia hiến máu, hiến tóc tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trong ngày hội “Sắc hồng yêu thương” và “Trạm tóc ước mơ”. Chị Lý còn mang theo 16 bộ tóc được mọi người gửi nhờ trao tặng người bệnh.

Với chị, những chuyến đi hỗ trợ bệnh nhân đã trở nên quen thuộc. Còn với con gái Nguyễn Huyền Anh, 12 tuổi, đây là lần thứ hai em cắt mái tóc dài để dành tặng các bạn mắc ung thư.

Bắt đầu hiến máu từ năm 18 tuổi, khi còn là cán bộ Đoàn của thôn, chị Lý vừa tham gia, vừa vận động mọi người cùng hiến. Đến năm 2022, biết đến hoạt động hiến máu, hiến tiểu cầu tại Viện và thấy nhiều bệnh nhân cần hỗ trợ, chị cùng các thành viên trong nhóm đi thường xuyên hơn.

Rất đông các bạn trẻ tham gia hiến máu

Hiện là Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên, chị Lý đã có 71 lần hiến máu và tiểu cầu, trong đó có 14 lần hiến máu toàn phần. Có những lần, nhận được thông tin bệnh nhân cần gấp, các thành viên trong nhóm lại thu xếp công việc rồi lên đường ngay trong đêm.

Chị Lý chia sẻ: “Tôi nhớ một lần có cô gái cùng quê bị tai nạn, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Gia đình đã vận động hơn chục người đến hiến nhưng đều không lấy được tiểu cầu. Biết được tin, tôi cùng một thành viên trong nhóm đi xe máy lên viện. Cả hai đều hiến thành công”.

Khi chưa đủ ngày để hiến tiếp theo định kỳ, chị lại tiếp tục kết nối người hỗ trợ. Gần đây, một người ở thôn trên bị tai nạn, phải phẫu thuật chân. Ngay lập tức, chị Lý đã đưa thông tin vào nhóm kêu gọi, sau đó có 3 người đến hiến máu giúp bệnh nhân. “Khi bệnh nhân cần, chúng tôi cố gắng sắp xếp công việc để đi”, chị Lý chia sẻ.

Từ những việc làm nhỏ bé hằng ngày của chị Lý đã có tác động tích cực đến mọi người xung quanh, đặc biệt là các thành viên trong gia đình. Mẹ chị cũng đã tham gia hiến máu 9 lần, chị gái hiến 11 lần. Người cháu sinh năm 2007 cũng bắt đầu tham gia khi đủ tuổi, đến nay đã hiến máu và tiểu cầu 4 lần.

“Tôi thấy đây là hoạt động rất nhân văn. Không nhất thiết phải giàu có mới có thể cho đi, chỉ cần đủ sức khỏe là mình có thể đóng góp”, chị nói.

Chị Lê Thị Lý và con gái tham gia hiến máu và tóc tại ngày hội

Cũng sẵn sàng hiến máu khi người bệnh cần, Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP. Hà Nội, bắt đầu hành trình của mình từ ký ức được cứu sống nhờ máu của những người xa lạ.

Năm học lớp 12, chị bị sốt xuất huyết nặng, phải chuyển qua 4 bệnh viện, bị tràn dịch màng phổi và tiểu cầu giảm sâu. Khi bác sĩ đề nghị người thân xét nghiệm, gia đình không có ai cùng nhóm máu phù hợp. Đó cũng là lúc chị biết mình mang nhóm máu hiếm ARh-.

Những đơn vị máu được trao từ người lạ đã giúp chị vượt qua thời khắc sinh tử. Sau khi khỏi bệnh, chị nói với mẹ sẽ cố gắng ăn uống, giữ gìn sức khỏe để có thể hiến máu. “Biết đâu, một ngày nào đó, người nhận máu của tôi lại chính là những ân nhân đã từng giúp mình”, chị Mi chia sẻ.

Năm 2020, khi đủ điều kiện sức khỏe, chị bắt đầu hiến máu. Lần đầu tiên cũng là lần chị trực tiếp đến hiến máu cấp cứu cho một bệnh nhân. “Khi ấy, đọc được trên Facebook lời kêu gọi tìm người hiến nhóm máu ARh- cho một người bố mắc ung thư giai đoạn cuối, tôi lập tức báo cáo lãnh đạo rồi đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Lúc đó tôi hiến một đơn vị máu, người bệnh được cấp cứu, phẫu thuật kịp thời”, chị Mi kể.

Đến nay, chị Mi đã hiến máu 18 lần, trong đó có 3 lần hiến máu khẩn cấp. Chị đồng thời tham gia nhóm máu hiếm miền Bắc của Viện và Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của tuổi trẻ Công an Thủ đô.

Cùng con trao tặng những mái tóc

Bên cạnh hiến máu, chị Lý và chị Mi còn cùng các con tham gia hiến tóc, mong người bệnh có thêm sự tự tin. Từ năm 2023, chị Lý cùng các thành viên trong nhóm làm cầu nối nhận tóc để chuyển đến chương trình. Phần lớn người gửi là những người xa lạ, biết đến chị qua các bài đăng trên mạng xã hội Facebook.

“Có người đã nuôi tóc nhiều năm, thấy tôi chia sẻ thì tin tưởng gửi nhờ. Cũng có người mang tóc đến nhà lúc tôi đi vắng mà chẳng để lại thông tin gì”, chị Lý nói.

Trong gia đình, cả 3 con gái của chị đều đã hiến tóc. Hai năm trước, con gái lớn và con gái thứ 2 cùng tham gia; năm ngoái đến lượt con gái thứ ba. Năm nay, Huyền Anh, con gái thứ hai, tiếp tục hiến phần tóc dài 42 cm.

“Lần đầu đến hiến tóc, con hồi hộp và lo lắng. Con biết mái tóc của mình sẽ dành cho các bạn bị ung thư, cần được giúp đỡ. Dù khá là tiếc mái tóc dài, nhưng tóc con rồi sẽ mọc lại được, còn các bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian”, Huyền Anh nói.

Đại úy Nguyễn Thị Hà Mi tại ngày hội hiến tóc

Với Đại úy Hà Mi, việc hiến tóc gắn với câu chuyện của bố. Cách đây 12 năm, bố chị mắc ung thư, phải truyền hóa chất và bị rụng tóc. Trong thời gian điều trị, ông vẫn tiếp tục đi làm.

Không muốn bố mặc cảm về ngoại hình, chị Mi cùng chị gái đi khắp Hà Nội tìm tóc giả. Tuy nhiên, những bộ tóc tìm được khi ấy đều làm từ sợi tổng hợp, nhìn không tự nhiên. Hai chị em cố gắng chọn cho bố một bộ đẹp nhất để ông tự tin trước mọi người.

Năm 2023, biết đến “Trạm tóc ước mơ”, chị vận động con gái tham gia trước vì tóc của mình chưa đủ điều kiện hiến. Tại ngày hội năm 2024, chứng kiến niềm vui của các bạn nhỏ khi được nhận tóc, con gái quay sang nhắn nhủ: “Mẹ ơi, con tham gia hiến tóc rồi, mẹ hãy nuôi tóc và cũng tham gia hiến tóc cho các bạn nhé”. Lời nói của con gái lúc đó trở thành lời hứa để chị luôn ghi nhớ và cố gắng thực hiện.

“Đến tháng 8/2025, tôi rất hạnh phúc vì đã giữ lời với con, đồng thời đóng góp một phần mái tóc của mình để mang niềm vui đến cho người khác”, chị Mi nói. Tại ngày hội năm nay, con gái chị cũng tiếp tục hiến tóc lần thứ 2.

Với mái tóc cho đi, chị Mi và chị Lý hy vọng rằng sẽ giúp người bệnh có thêm sự tự tin khi ra ngoài, gặp gỡ mọi người và hơn hết chiến thắng với bệnh tật.