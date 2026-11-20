Tại điểm trường thôn Mỹ Hiệp, Trường Tiểu học xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa, một cuộc gặp mặt khá đặc biệt diễn ra. Không phải buổi họp phụ huynh, những người phụ nữ Raglai ở độ tuổi 40, 50 trở lại trường để gặp cô giáo đã dạy họ những con chữ đầu tiên trong cuộc đời.

Lớp học được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dành cho những phụ nữ chưa biết đọc, biết viết. Ở cái tuổi đã làm mẹ, làm bà, họ lần đầu được học đánh vần, tập viết từng nét chữ. Lớp học kết thúc gần 2 năm trước, nhưng tình cảm cô trò vẫn được duy trì.

Học sinh dân tộc thiểu số miền núi tỉnh Khánh Hòa tự tin hội nhập

Với bà Cao Thị Thém và bà Cao Thị Toàn, điều đáng quý nhất là sự tận tình, kiên nhẫn của cô giáo trong từng buổi học.

“Cô chỉ từng chút một, em mà không hiểu cái gì đó thì cô chỉ lại, cô rất nhiệt tình”.

“Mình rất mừng, mình phải đi học cho biết chữ, có đi đường mình cũng biết”, bà Cao Thị Toàn nói.

Từ chỗ mặc cảm vì không biết chữ, những phụ nữ này giờ đã tự tin hơn, có thể tự viết tên mình, đọc những dòng chữ trên ti vi và chủ động hơn trong cuộc sống.

Cô giáo Trần Thị Lũy, người Raglai, cũng là người cùng làng với các học viên. Hiểu tiếng nói, phong tục và hoàn cảnh của bà con, cô kiên trì vận động từng người đến lớp. Ngay cả khi trời mưa, đường sá đi lại khó khăn, các học viên vẫn cố gắng duy trì việc học.

“Tôi cũng muốn góp một chút sức lực của mình để giúp bà con trong làng cho biết chữ. Dù có nắng hay mưa gì đó thì phụ huynh đi học rất là đều” - cô Trần Thị Lũy nói.

Nhờ kiên trì của đội ngũ giáo viên, giáo dục miền núi tỉnh Khánh Hòa đã có rất nhiều đổi thay

Từ những lớp học dành cho người trưởng thành đến việc đưa trẻ em đến trường, hành trình gieo chữ ở miền núi tỉnh Khánh Hòa đòi hỏi sự kiên trì và tâm huyết của nhiều thế hệ giáo viên. Tại xã Trung Khánh Vĩnh, điều đó thể hiện trong công việc hằng ngày của các thầy cô Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An.

Ở đây, giáo viên không chỉ đứng lớp mà còn đến từng nhà vận động phụ huynh đưa con em đến trường, duy trì sĩ số. Những người biết tiếng dân tộc, am hiểu phong tục và đời sống địa phương có thêm lợi thế để gần gũi, chia sẻ với đồng bào.

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh sử dụng tiếng Ê Đê vận động phụ huynh cho học sinh ra lớp

Cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh là một trong những giáo viên như vậy. Là người Kinh nhưng cô giao tiếp tốt bằng tiếng Ê Đê, Raglai nên từ trước khai giảng, cô đã được giao phụ trách lớp tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Cô giáo cho biết, lớp có 31 học sinh, chỉ khoảng một nửa số em nhận diện được toàn bộ chữ cái; nhiều em còn chưa biết cách cầm bút. Việc giao tiếp bằng ngôn ngữ của đồng bào giúp cô giáo gần gũi hơn với cả học sinh và phụ huynh, hiểu được những khó khăn, tâm tư khó chia sẻ bằng tiếng phổ thông.

“Tôi ở đây từ nhỏ nên biết nói chuyện với đồng bào ở đây. Khi mình giao tiếp bằng ngôn ngữ của chính đồng bào thì gần gũi hơn so với giao tiếp bằng tiếng phổ thông. Nhiều phụ huynh không dám bày tỏ, không dám ý kiến nhưng khi nói bằng ngôn ngữ của họ, họ sẽ chia sẻ những khó khăn của chính họ. Họ chia sẻ những chuyện họ biết mà họ ngại hỏi. Qua đó, mình biết được tâm tư nguyện vọng của họ”, cô Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nói.

Học sinh xã Trung Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa tham gia các hoạt động tại trường

Theo bà Hoàng Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An, xã Trung Khánh Vĩnh, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia, nhiều giáo viên đã được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số bản địa. Đội ngũ giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa địa phương sẽ thuận lợi hơn trong việc chia sẻ, nắm bắt tâm tư học sinh và phụ huynh. Qua đó, giúp học sinh giảm mặc cảm, thêm tự tin đến trường, góp phần duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục. Bà Hoàng thị Hạnh cho rằng, điều này có ý nghĩa lâu dài, nhất là trong điều kiện giáo viên miền núi thường xuyên biến động.

“Nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường tại vùng đặc biệt khó khăn, không chỉ là chiến lược ngắn hạn đối với học sinh bây giờ. Vấn đề này có ý nghĩa lâu dài, cho cả tương lai. Có nghĩa là chính đội ngũ học sinh lớn lên từ nhà trường sẽ phục vụ tốt hơn cho địa phương quê hương. Học sinh sẽ được tiếp cận cho giáo dục tốt, sẽ có ngành nghề tốt, quay về phục chính cho địa phương của mình. Đó là nguồn tốt nhất vì chính các em học ở đây và về đây làm việc, phục vụ”, bà Hoàng Thị Hạnh chia sẻ.

Hoạt động ngoại khóa tiếng Anh trở nên quen thuộc với học sinh dân tộc thiểu số tại miền núi

Những người thầy từ nơi khác đến đã gieo những hạt mầm tri thức trên vùng đất khó. Hôm nay, những học trò trưởng thành trở về làm giáo viên, tiếp tục gieo chữ cho quê hương. Đó cũng là thành quả bền bỉ của sự nghiệp giáo dục qua nhiều thế hệ.