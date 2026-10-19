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Những nữ an ninh góp sức giữ an toàn tòa nhà

Thứ Hai, 15:55, 19/10/2026
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VOV.VN - Không ồn ào xuất hiện, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý, những nữ nhân viên an ninh vẫn góp phần giữ cho nhịp sống tại các tòa nhà diễn ra an toàn và trật tự. Ca trực đầu tiên đến các vị trí cao hơn, câu chuyện của họ cho thấy phía sau công việc là cả một hành trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành

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Những ô màn hình đòi hỏi sự quan sát tập trung và kiên nhẫn. Ngồi trực ở phòng camera cũng là vị trí đầu tiên của Kim Oanh khi gia nhập công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ Nhất Việt năm 2022

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Nghề an ninh không chỉ đòi hỏi sự đúng giờ, đúng vị trí mà còn cần khả năng phát hiện những dấu hiệu bất thường, từ góc camera cần chú ý đến phương tiện lạ hay những tình huống phát sinh. Dù khác biệt về thể chất nhưng với sự rèn luyện nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và khả năng xử lý tình huống, phụ nữ cũng có thể đảm nhiệm tốt công việc này

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Một cánh cửa mở ra đúng lúc, một nụ cười thân thiện… góp phần làm nên cảm giác an tâm nơi cư dân

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Trong công việc an ninh, sự chu đáo của nữ nhân viên đôi khi được thể hiện qua những cử chỉ giản dị: một lời hỏi han, sự chủ động dìu đỡ người gặp sự cố sức khỏe hay lời trấn an đúng lúc 
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Trong dịp Trung thu, Kim Oanh hào hứng hóa thân thành MC, dẫn trò chơi đuổi bắt vịt cho các em nhỏ. Những khoảnh khắc vui vẻ khi hỗ trợ cư dân tiếp thêm động lực để chị và đồng nghiệp vượt qua những ca trực dài, dịp lễ Tết hay tình huống khó xử của nghề an ninh

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Khi trở thành ca trưởng rồi chỉ huy trưởng trong đội ngũ an ninh tòa nhà, Kim Oanh chuyển từ thực hiện nhiệm vụ sang tổ chức, hướng dẫn và phối hợp. Sự tin tưởng của đồng nghiệp không chỉ đến từ chức danh, mà còn được xây dựng qua năng lực xử lý công việc và tinh thần trách nhiệm

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Cũng như Kim Oanh, chị Hoàng Thị Huế đã có hành trình gắn bó và trưởng thành cùng nghề an ninh tại Nhất Việt. Từ kinh nghiệm tích lũy trong những năm đảm nhiệm vai trò ca trưởng, chỉ huy trưởng, chị tận tình chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn các nữ nhân viên an ninh. Với chị, sự chỉn chu bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ trang phục, phù hiệu đến việc nhắc nhở các quy định cần tuân thủ và rút kinh nghiệm từ những sai sót ở ca trực trước, để mỗi ca mới được tiếp nối bằng tinh thần trách nhiệm và nề nếp làm việc
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Gắn bó với Nhất Việt từ năm 2019, chị Hoàng Thị Huế đã đi qua nhiều vị trí, từ nhân viên an ninh, ca trưởng, chỉ huy trưởng đến giám sát trong bộ phận quản lý tòa nhà. Mỗi chặng đường đều mang đến cho chị cơ hội học hỏi, tham gia đào tạo nghiệp vụ và tích lũy kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong công việc. Chế độ phúc lợi giúp chị yên tâm gắn bó, còn sự sẻ chia, hỗ trợ của đồng nghiệp khiến hành trình ấy thêm ý nghĩa. Suốt những năm qua, chị luôn bền bỉ với những ca trực và thường xung phong trực nguyên kỳ nghỉ Lễ, Tết. Nhất Việt cũng là nơi chị mong muốn tiếp tục gắn bó, đồng hành cho đến ngày nghỉ hưu

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Dù hiện vẫn chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong đội ngũ Nhất Việt, những nữ nhân viên an ninh đang từng bước khẳng định vai trò của mình qua công việc hàng ngày. Từ cơ hội bắt đầu, quá trình học hỏi đến những bước tiến trong nghề, mỗi hành trình đều được bồi đắp bằng sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và những trải nghiệm thực tế. Những đóng góp thầm lặng ấy góp phần làm nên chất lượng vận hành, giúp cư dân cảm thấy yên tâm hơn khi trở về nhà 

Công ty Cổ phần Bảo vệ Nhất Việt là doanh nghiệp có gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có hơn 3.000 nhân sự, phục vụ hơn 200 khách hàng trên toàn quốc, thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, nhà máy, khu công nghiệp, khu đô thị, trường học, trung tâm thương mại và bệnh viện.

Là thành viên của ROX Key - hệ sinh thái dịch vụ thuộc ROX Group, Nhất Việt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, tính kỷ luật và kỹ năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu đa dạng của công việc an ninh. 

Người lao động có thể tìm hiểu vị trí, yêu cầu công việc và cách ứng tuyển tại kênh tuyển dụng chính thức của Nhất Việt.

CTV Minh Hương/VOV.VN
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