Những nữ an ninh góp sức giữ an toàn tòa nhà

VOV.VN - Không ồn ào xuất hiện, cũng hiếm khi trở thành tâm điểm chú ý, những nữ nhân viên an ninh vẫn góp phần giữ cho nhịp sống tại các tòa nhà diễn ra an toàn và trật tự. Ca trực đầu tiên đến các vị trí cao hơn, câu chuyện của họ cho thấy phía sau công việc là cả một hành trình tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành
Công ty Cổ phần Bảo vệ Nhất Việt là doanh nghiệp có gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có hơn 3.000 nhân sự, phục vụ hơn 200 khách hàng trên toàn quốc, thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, nhà máy, khu công nghiệp, khu đô thị, trường học, trung tâm thương mại và bệnh viện.
Là thành viên của ROX Key - hệ sinh thái dịch vụ thuộc ROX Group, Nhất Việt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, tính kỷ luật và kỹ năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu đa dạng của công việc an ninh.
Người lao động có thể tìm hiểu vị trí, yêu cầu công việc và cách ứng tuyển tại kênh tuyển dụng chính thức của Nhất Việt.
VOV.VN - ROX Living vừa được vinh danh Top 10 Thương hiệu Bất động sản uy tín hàng đầu Châu Á 2026 tại lễ trao giải vào ngày 26/7 vì những thành tích nổi bật trong phát triển dự án, xây dựng thương hiệu, đổi mới sáng tạo, năng lực quản trị, trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.
VOV.VN - Khu đô thị kiểu mẫu ROX Living Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia sự kiện trao sổ hồng và chương trình chào hè Summer Fest 2026. Hơn 600 lượt khách tham quan là minh chứng khẳng định tầm vóc của một dự án có tiềm năng an cư và kinh doanh thời thượng tại Bắc Hà Tĩnh.
VOV.VN - Khu đô thị kiểu mẫu ROX Living Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã thu hút đông đảo người dân địa phương tham gia sự kiện trao sổ hồng và chương trình chào hè Summer Fest 2026. Hơn 600 lượt khách tham quan là minh chứng khẳng định tầm vóc của một dự án có tiềm năng an cư và kinh doanh thời thượng tại Bắc Hà Tĩnh.
VOV.VN - Từ bất động sản công nghiệp đến bất động sản nhà ở, ROX Group luôn trăn trở tìm cách trả lời cho câu hỏi lớn: Làm thế nào để những người tham gia vào hệ sinh thái đó có thể cùng hưởng lợi và cùng phát triển.
VOV.VN - Từ bất động sản công nghiệp đến bất động sản nhà ở, ROX Group luôn trăn trở tìm cách trả lời cho câu hỏi lớn: Làm thế nào để những người tham gia vào hệ sinh thái đó có thể cùng hưởng lợi và cùng phát triển.