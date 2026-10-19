Những nữ an ninh góp sức giữ an toàn tòa nhà

Công ty Cổ phần Bảo vệ Nhất Việt là doanh nghiệp có gần 2 thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an ninh chuyên nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp hiện có hơn 3.000 nhân sự, phục vụ hơn 200 khách hàng trên toàn quốc, thuộc nhiều lĩnh vực như ngân hàng, nhà máy, khu công nghiệp, khu đô thị, trường học, trung tâm thương mại và bệnh viện.

Là thành viên của ROX Key - hệ sinh thái dịch vụ thuộc ROX Group, Nhất Việt chú trọng xây dựng đội ngũ nhân sự có chuyên môn, tính kỷ luật và kỹ năng xử lý tình huống, đáp ứng yêu cầu đa dạng của công việc an ninh.

Người lao động có thể tìm hiểu vị trí, yêu cầu công việc và cách ứng tuyển tại kênh tuyển dụng chính thức của Nhất Việt.