Những quan điểm cốt lõi của Chỉ thị 15 về bảo đảm an ninh môi trường

An ninh môi trường gắn với an ninh quốc gia

Chỉ thị số 15 xác định bảo đảm an ninh môi trường là nhiệm vụ quan trọng, có mối quan hệ chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia. Môi trường không chỉ là không gian sống mà còn là nền tảng cho sự phát triển ổn định, lâu dài của đất nước.

Quan điểm xuyên suốt được nhấn mạnh trong Chỉ thị số 15 là an ninh môi trường là trạng thái môi trường an toàn, ổn định, bền vững, bảo đảm điều kiện sống và phát triển của con người.

Những vấn đề như ô nhiễm không khí, nguồn nước, chất thải, suy thoái hệ sinh thái và biến đổi khí hậu ngày càng tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Nếu không được kiểm soát hiệu quả, các nguy cơ này có thể gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, làm phát sinh những vấn đề xã hội phức tạp và đe dọa sự phát triển bền vững.

Vì vậy, bảo đảm an ninh môi trường cần được đặt trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, không thể chỉ xem là trách nhiệm riêng của ngành tài nguyên và môi trường. Các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội cần cùng tham gia, nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa những nguy cơ từ sớm, từ xa.

Chuyển từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa

Một quan điểm cốt lõi của Chỉ thị là tăng cường năng lực dự báo, nhận diện và kiểm soát nguy cơ gây mất an ninh môi trường. Thực tiễn cho thấy, việc chậm phát hiện hoặc xử lý không triệt để các nguồn gây ô nhiễm có thể khiến hậu quả kéo dài, làm tăng chi phí khắc phục và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ.

Do đó, cần hoàn thiện cơ chế giám sát, cảnh báo và ứng phó với các sự cố môi trường; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Công tác quản lý phải dựa trên dữ liệu, thông tin kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng.

Cùng với đó, cần nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa ô nhiễm, quản lý chất thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các hoạt động phát triển kinh tế phải gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, hạn chế đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng trước mắt.

Hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý

Bảo đảm an ninh môi trường đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách và cơ chế phối hợp trong tổ chức thực hiện. Các quy định cần được triển khai thống nhất, rõ trách nhiệm, bảo đảm việc kiểm soát nguồn thải và xử lý vi phạm đạt hiệu quả thực chất.

Bên cạnh vai trò quản lý của Nhà nước, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Việc thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và sử dụng tiết kiệm tài nguyên góp phần giảm áp lực lên hệ sinh thái, đồng thời tạo động lực cho mô hình tăng trưởng bền vững.

Nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường cũng cần được quan tâm, từ hệ thống quan trắc, xử lý chất thải đến nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ. Đây là cơ sở để nâng cao khả năng phát hiện, kiểm soát và giải quyết các vấn đề môi trường ngày càng phức tạp.

Phát huy trách nhiệm của toàn xã hội

Chỉ thị nhấn mạnh vai trò của sự tham gia đồng bộ từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp đến người dân. Nhận thức đúng về an ninh môi trường cần được chuyển hóa thành hành động cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Công tác tuyên truyền, giáo dục cần được đẩy mạnh nhằm hình thành lối sống thân thiện với môi trường, khuyến khích giảm thiểu chất thải, phân loại rác tại nguồn và sử dụng hợp lý tài nguyên. Đồng thời, cần phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, tạo điều kiện để người dân tham gia phát hiện, phản ánh hành vi gây ô nhiễm.

Trong bối cảnh các thách thức môi trường ngày càng mang tính liên ngành và xuyên biên giới, hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và tiếp cận khoa học - công nghệ tiên tiến cũng có ý nghĩa quan trọng.

Có thể thấy, quan điểm xuyên suốt của Chỉ thị số 15 là bảo đảm an ninh môi trường phải được thực hiện chủ động, thường xuyên, có sự phối hợp giữa các cấp, ngành và toàn xã hội. Khi phòng ngừa được đặt lên hàng đầu, trách nhiệm được xác định rõ và nguồn lực được huy động hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường mới tạo chuyển biến thực chất, góp phần bảo đảm cuộc sống an toàn, ổn định và phát triển bền vững.