Cửa hàng kinh doanh gas phải bảo đảm nghiêm ngặt điều kiện an toàn

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), tình hình cháy, nổ liên quan đến khí đốt hóa lỏng (LPG) có chiều hướng gia tăng trong bối cảnh nhu cầu sử dụng gas ngày càng phổ biến. Đáng chú ý, phần lớn người dân chưa được phổ biến đầy đủ kiến thức về bảo quản và sử dụng gas an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố cháy, nổ.

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Thực tế, gas được sử dụng rộng rãi tại các hộ gia đình, cửa hàng kinh doanh, nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể. Nếu bình gas, van khóa, dây dẫn hoặc hệ thống cấp gas không được kiểm tra thường xuyên, chỉ một sự cố rò rỉ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Trước nguy cơ này, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các chủ cửa hàng kinh doanh gas, người dân và cơ sở sử dụng gas cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Đối với các cửa hàng kinh doanh gas, việc tuân thủ đầy đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) là yêu cầu bắt buộc. Các cơ sở chỉ được kinh doanh chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; đồng thời sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành.

Khu vực tồn chứa phải được phân chia rõ ràng giữa chai gas đầy và chai đã qua sử dụng, bảo đảm thông thoáng, có biện pháp chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như các thiết bị có khả năng phát sinh tia lửa.

Bên cạnh đó, cửa hàng phải trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định; niêm yết biển cảnh báo “Cấm lửa”, “Cấm hút thuốc”, nội quy và tiêu lệnh chữa cháy tại vị trí dễ quan sát.

Chủ cơ sở có trách nhiệm duy trì các điều kiện an toàn PCCC trong suốt quá trình hoạt động, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện và khắc phục những nguy cơ mất an toàn. Nhân viên làm việc tại cửa hàng phải được trang bị kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra và cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH theo quy định. Đáng chú ý, hệ thống điện tại cửa hàng kinh doanh gas phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín; thiết bị chiếu sáng và công tắc phải bảo đảm yêu cầu phòng nổ.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cũng nghiêm cấm việc sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp gas vào chai không đủ điều kiện, chưa được kiểm định hoặc kinh doanh bình gas bị hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn. Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas, chủ cơ sở phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024. Đặc biệt, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh gas.

Người dân cần kiểm tra bình gas, dây dẫn trước khi sử dụng

Tại các hộ gia đình, nguy cơ cháy, nổ gas có thể xuất phát từ những sơ suất trong quá trình lắp đặt, sử dụng hoặc bảo quản thiết bị. Vì vậy, người dân cần hình thành thói quen kiểm tra bình gas và hệ thống dẫn gas thường xuyên.

Theo khuyến cáo của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, người dân chỉ nên mua, đổi bình gas tại các thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bên ngoài của bình.

Không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bình đã qua sử dụng nhiều lần không bảo đảm chất lượng hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Bình gas phải được đặt thẳng đứng tại nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa, tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Tuyệt đối không đặt bình gas trong hầm, hố hoặc những khu vực thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas khi chưa được đánh giá và lắp đặt đúng kỹ thuật.

Hệ thống dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không bị nứt, gãy hoặc phồng. Van, bộ điều áp và các đầu nối cần phù hợp, được lắp đặt chắc chắn. Khi phát hiện thiết bị hư hỏng, người dân cần thay thế kịp thời; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện.

Trong quá trình nấu nướng, cần kiểm tra khu vực bếp và thực hiện thao tác bật bếp theo đúng hướng dẫn. Khi không sử dụng, phải khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn.

Một nguyên tắc quan trọng khác là không để bếp gas hoạt động khi không có người trông coi; không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô quần áo hoặc đặt các vật liệu dễ cháy sát khu vực bếp.

Đặc biệt, bình gas cần đặt cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện như bếp lửa, công tắc, phích cắm điện tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15-20cm, đồng thời tránh xa vật liệu dễ cháy, nổ và không đặt ở nơi có gió lùa trực tiếp.

Nhà hàng, quán ăn không được chủ quan với hệ thống cấp gas

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể, việc sử dụng gas với tần suất cao, liên tục khiến công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp gas càng trở nên quan trọng.

Các cơ sở cần kiểm tra toàn bộ hệ thống cấp gas, bao gồm van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, các mối nối và thiết bị sử dụng trước khi vận hành. Việc kiểm tra phải được duy trì khi kết thúc mỗi ca làm việc; đồng thời khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bình gas, khu vực chứa gas và đường ống dẫn phải được bố trí đúng quy định, bảo đảm thông thoáng, có biển cảnh báo. Không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn.

Các cơ sở tuyệt đối không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình gas, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa có sự đánh giá và thực hiện của người có chuyên môn.

Ngoài ra, cần trang bị phương tiện chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động tốt và đặt tại vị trí dễ thấy, dễ lấy. Nhân viên phải được hướng dẫn cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, lối thoát nạn phải luôn thông thoáng, không bị hàng hóa, thiết bị hoặc vật dụng cản trở để bảo đảm việc di chuyển, thoát hiểm khi có cháy, nổ.

Phát hiện mùi gas, tuyệt đối không bật công tắc điện

Một trong những tình huống nguy hiểm nhất khi sử dụng gas là hiện tượng rò rỉ khí. Nếu không được phát hiện và xử lý đúng cách, khí gas tích tụ trong không gian kín có thể tạo thành hỗn hợp dễ cháy, nổ khi gặp nguồn nhiệt hoặc tia lửa điện.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, khi phát hiện mùi gas hoặc nghi ngờ có hiện tượng rò rỉ, người dân cần bình tĩnh cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển đến khu vực bình gas và khóa van cổ bình nếu có thể thực hiện an toàn.

Đồng thời, mở cửa chính, cửa sổ để khí gas thoát ra ngoài. Tuyệt đối không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, quạt và các thiết bị điện; không hút thuốc, bật lửa, tạo tia lửa hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas.

Người dân cần nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm, di chuyển đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ. Sau khi ra khu vực an toàn, gọi điện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, đồng thời liên hệ đơn vị cung cấp gas hoặc đơn vị kỹ thuật để kiểm tra, xử lý. Cần cảnh báo, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào khu vực nghi rò rỉ gas và tuyệt đối không quay trở lại cho đến khi được xác định an toàn.

Việc sử dụng gas an toàn không chỉ phụ thuộc vào chất lượng bình chứa hay thiết bị mà còn đòi hỏi ý thức, thói quen và sự chủ động của mỗi người. Kiểm tra thiết bị định kỳ, khóa van gas sau khi sử dụng, không tự ý sửa chữa hệ thống dẫn gas và nắm vững kỹ năng xử lý khi rò rỉ là những biện pháp thiết thực giúp hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng và tài sản.