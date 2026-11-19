Lớp học từ 3h sáng giữa vùng biên giới Gia Lai

Ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, những rừng cao su bạt ngàn của Binh đoàn 15 được coi là hàng rào xanh biên giới. Với đặc thù lao động ngành cao su là phải đi làm từ rất sớm, Binh đoàn 15 đã mở những lớp mầm non đặc biệt, dành cho con em công nhân và bà con trong các thôn, làng nhận chăm sóc vườn cây.

Những lớp này mở cửa từ 3-4 giờ sáng và kết thúc vào những tối muộn, qua từng mùa cao su, đã tạo thêm cơ hội học tập, phát triển cho hàng chục nghìn trẻ em vùng biên, để cha mẹ yên tâm làm việc, gắn bó với các đội sản xuất nơi biên giới.

4h sáng, làng Grôl, xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai, trời vẫn còn tối om. Đang mùa cạo mủ cuối năm, chị Rơ Mah H’Bút đưa con gái đến điểm trường Trường Mầm non Sao Mai, trước khi ra lô. Các cô giáo đã có mặt từ 3h sáng để đón con em công nhân đi ca sớm.

Điểm trường mầm non của Binh đoàn 15 ở xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai.

Bé H’Miên, 5 tuổi, vẫn còn ngái ngủ khi mẹ trao sang tay cô. Cô đặt cháu xuống chỗ nằm, vỗ về rồi khe khẽ ru cho cháu ngủ tiếp. Có lớp mầm non ngay trong làng, chị H’Bút thu xếp được việc gửi con theo giờ cạo mủ. Trao con cho cô, chị yên tâm ra lô cùng đội.

“Cháu đang ngủ, các cô ôm cháu vào nằm cùng để vỗ về cho bố mẹ yên tâm. Khi bố mẹ đi cạo mủ cao su, cô rất chu đáo chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho cháu. Lên trường, cháu được cô dạy đọc thơ, dạy hát; về nhà biết chào bố mẹ, biết tự xúc cơm ăn, biết mời bố mẹ ăn cơm và biết tự thay quần áo", chị Rơ Mah H’Bút nói.

Với chị Rơ Mah Hăng ở làng Hrang, xã Ia Krêl, niềm vui khi gửi con ở điểm trường của đội sản xuất là thấy cháu ngày một mạnh dạn. Chị Hăng là công nhân cao su thuộc Đội 9, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75, nên chị gửi cả 2 con ở điểm trường trong đội sản xuất.

Nhóm trẻ lớp 5 làm quen với chữ cái trong giờ học.

Chị kể, ở lớp, các cô không chỉ chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ, mà còn chú trọng rèn luyện tiếng Việt thông qua việc cho trẻ kể chuyện, học hát, đọc thơ và làm quen với chữ cái.

Qua ba năm học mầm non, từ chỗ còn rụt rè, con chị đã có thể trò chuyện tự nhiên bằng tiếng Việt. Thấy con mạnh dạn hơn, chị cũng yên tâm khi cháu chuẩn bị vào lớp một. Còn chị cũng có thể hoàn thành công việc hàng ngày trên nông trường.

“Ở lớp, các cô nói tiếng phổ thông và thường xuyên giao tiếp với các cháu bằng tiếng phổ thông; khi về nhà, bố mẹ cũng thường nói chuyện với các cháu bằng tiếng phổ thông. Cho nên khi cho con đi học, phụ huynh rất yên tâm về vấn đề phát triển tiếng Việt của các cháu", chị Rơ Mah Hăng cho biết.

Điểm tựa giữ chân người lao động và giữ vững bình yên biên giới Gia Lai

Cô Nguyễn Thị Hải, giáo viên có 8 năm gắn bó với với các điểm trường của Trường Mầm non Sao Mai, xã Ia Krêl cho biết, phần lớn trẻ mầm non ở đây là người Jarai, cha mẹ nhiều em làm công nhân cao su.

Hàng năm, đến đợt làm cỏ, bón phân, hầu hết công nhân ra vườn cây từ sớm, cô thu xếp việc nhà, luân phiên đến lớp sớm và ở lại muộn. Một ngày làm việc kéo dài từ 3, 4 giờ sáng đến 18 giờ là rất thường xuyên.

Với cô, góp sức vào nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng của đơn vị bắt đầu từ việc rất cụ thể: chăm cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ để cha mẹ yên tâm làm trọn ca.

Chương trình học, trẻ được bồi đắp tình cảm với lực lượng quân đội.

“Đội ngũ giáo viên xác định mình phải chủ động hòa nhập vào môi trường thực tế và tìm ra những phương pháp giảng dạy, chăm sóc thích hợp. Các cô linh hoạt đón trẻ sớm hơn một chút, trả trẻ muộn hơn một tí để bố mẹ có đủ thời gian hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất rồi mới về đón con. Sự gần gũi, thân thiện của các cô đã giúp các cháu rất thích đến trường", cô Nguyễn Thị Hải nói.

Cô Nguyễn Thị Hải Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, thuộc Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 75, Binh đoàn 15 cho biết nhiều điểm trường được đặt ngay trong các thôn, làng vùng sâu, vùng xa, biên giới.

Nhờ có lớp gần nhà, con em công nhân và trẻ trong làng thuận tiện đến lớp mỗi ngày. Những cháu có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ bữa trưa và đồ dùng học tập. Nhà trường cũng theo dõi sức khỏe của trẻ qua việc cân, đo và khám định kỳ.

Cô và trò trường Mầm non Sao Mai, xã Ia Krêl xếp hàng thành hình bản đồ Việt Nam.

Về cách nhà trường tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp với từng điểm trường, cô Nguyễn Thị Hải Hường chia sẻ: “Công tác mầm non tại đây không chỉ đơn thuần là hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, mà còn góp phần cùng đơn vị giữ vững ổn định an ninh chính trị, xây dựng đơn vị phát triển bền vững".

Từ những lớp học gắn với các đội sản xuất, Binh đoàn 15 hiện duy trì 9 trường mầm non, 2 nhà trẻ với 103 điểm trường. Gần 5.000 trẻ được chăm sóc, giáo dục tại đây, hơn một nửa là trẻ em dân tộc thiểu số.

Từ việc chăm lo bữa ăn, giấc ngủ vào những năm học đầu đời của trẻ, Binh đoàn 15 góp phần nâng chất lượng giáo dục mầm non ở vùng biên, đồng thời ổn định đời sống người lao động để các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Hội thi văn nghệ của nhà trường được tổ chức thường xuyên.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Binh đoàn 15, cho biết: “Binh đoàn đứng trên địa bàn chiến lược, thì cần xây dựng con người chiến lược cho địa bàn chiến lược. Tôi nghĩ răng, giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục mầm non có ý nghĩa rất là sâu sắc. Công tác chăm sóc trẻ mầm non đã được Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Binh đoàn quán triệt từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ. Binh đoàn xác định đây là nhiệm vụ cụ thể, thiết thực để động viên đồng bào các dân tộc tham gia các dự án của Binh đoàn".

Dưới tán cao su xanh mướt dọc dải biên giới phía tây Gia Lai, những lớp mầm non của Binh đoàn 15 gắn với từng đội sản xuất. Ở đó, trẻ được chăm sóc, học những bài học đầu đời ngay trong làng, cha mẹ yên tâm ra lô, cùng Binh đoàn làm nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng và giữ gìn biên giới.