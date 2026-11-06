Những trưởng thôn trẻ người Chăm “gánh việc làng” bằng tâm huyết

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Thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình được hình thành từ 3 thôn trước đây, hiện có hơn 1.433 hộ với trên 6.656 khẩu. Sau khi kiện toàn nhân sự, Ban Điều hành thôn Phan Hiệp đã chủ động đến từng hộ, nắm bắt tình hình và vận động người dân thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn.

Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn và công việc cũng nhiều hơn nên Trưởng thôn Phan Hiệp - anh Đào Ngọc Vỹ, đã ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các nền tảng số để triển khai công việc nhanh chóng, linh hoạt.

Anh Đào Ngọc Vỹ xử lý công việc.

Anh Vỹ cho biết, trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nhiệm vụ được triển khai trực tiếp tại cơ sở, từ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách an sinh, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân đến công tác xây dựng Đảng và chuyển đổi số.

Trong triển khai mỗi phần việc, anh tạo nhóm trên Zalo, Facebook để cập nhật tiến độ và kịp thời nắm bắt những khó khăn.

“Hiện chúng tôi đang phối hợp vận động người dân tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thoát nước trong khu dân cư. Về công tác khám sức khỏe định kỳ, đợt khám vừa qua diễn ra trong 3 ngày và đạt kết quả như mong đợi. Đợt khám tiếp theo dự kiến tổ chức vào các ngày 19, 20 và 21/11. Ban thôn đã rà soát danh sách những người từ 18 tuổi trở lên chưa tham gia khám, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc khám sức khỏe định kỳ và tích cực tham gia”, anh Vỹ cho biết.

Anh Mai Kim Tuyến (giữa), Trưởng thôn Phan Hòa kiểm tra công trình bê tông đường nội đồng Chà Vàu

Cũng như anh Đào Ngọc Vỹ, anh Mai Kim Tuyến cũng là một trưởng thôn trẻ tuổi. Anh Tuyến được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Phan Hòa (xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng), mang sức trẻ và nhiệt huyết của mình, cùng ban điều hành thôn thực hiện hiệu quả các công việc.

Thôn Phan Hòa có 2.514 hộ hơn 12.700 khẩu. Thôn đang triển khai thực hiện nhiều công trình như: bê tông đường nội đồng Chà Vàu, hệ thống đèn đường, nâng cấp và sửa chữa công viên thôn…và trưởng thôn cùng ban điều hành phải dành thời gian để kiểm tra, giám sát. Những việc khác như thu gom rác thải, bảo vệ môi trường sống cũng đòi hỏi trưởng thôn phải sâu sát, kịp thời điều hành.

Anh Tuyến cho biết: “Thực tế, có những trường hợp xe thu gom từ chối tiếp nhận rác thải từ các gia đình tổ chức đám tiệc, khiến một số người tự ý mang rác ra đổ ngoài đồng, dù khu vực này đã có biển cấm. Để xử lý, cứ 1-2 tuần, ban thôn lại huy động lực lượng thu gom, đốt rác. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, tình trạng vứt bỏ nệm cũ, bàn ghế hỏng lại tái diễn. Trước thực trạng này, ban thôn đã có tờ trình gửi Phòng Kinh tế đề nghị hỗ trợ kinh phí lắp đặt camera giám sát, nhằm phát hiện các trường hợp đổ rác trái phép để nhắc nhở, răn đe và xử phạt nếu tiếp tục tái phạm”.

Một cuộc họp của Ban Điều hành thôn Phan Hiệp, xã Bắc Bình

Tự tìm tòi, học hỏi để đáp ứng yêu cầu công việc

Sau sáp nhập, Phan Hòa và Phan Hiệp là 2 thôn có đông đồng bào Chăm của xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng. Đội ngũ cán bộ thôn đa phần là người Chăm nên hiểu hơn về đời sống, phong tục, tập quán, tín ngưỡng và tâm lý của bà con. Ban điều hành các thôn đã có nhiều hoạt động phát triển giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội và nghề thủ công, qua đó góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Chăm, nâng cao hiệu quả vận động quần chúng tham gia công việc chung.

Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời gian qua, đội ngũ cán bộ thôn đã nỗ lực, trách nhiệm, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Cấp ủy xã sẽ tiếp tục sâu sát địa bàn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ các trưởng thôn, ban điều hành thôn.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình Nguyễn Quốc Thắng

Ông Thắng nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ thôn trẻ cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, kỹ năng điều hành, đặc biệt là khả năng tuyên truyền, vận động người dân. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công việc. Đối với những địa bàn có đông đồng bào Chăm sinh sống, cán bộ thôn cần am hiểu phong tục, tập quán, tôn trọng bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Các thôn vùng đồng bào dân tộc Chăm ở Bình Thuận cũ đang có những thay đổi tích cực, đáng mừng. Bà con vừa phát triển kinh tế gia đình vừa tham gia xây dựng nông thôn mới. Các trưởng thôn, đa số còn trẻ tuổi, đã góp phần không nhỏ trong sự thay đổi ấy.