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Niềm vui dưới mái trường nội trú đặc biệt ở xã vùng 3 Ea Rốk

Chủ Nhật, 06:29, 08/11/2026
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VOV.VN - Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk là công trình đặc biệt do Bộ Quốc phòng xây tặng nhân dân xã vùng 3 Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk. Trường đã chính thức đi vào hoạt động nội trú, bán trú, mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt khang trang, tiện nghi cho hàng trăm học sinh.

 

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, công trình đặc biệt do Bộ Quốc phòng xây tặng nhân dân xã vùng 3 Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, đã chính thức đi vào hoạt động nội trú, bán trú, mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt khang trang, tiện nghi cho hàng trăm học sinh. Cùng với niềm vui của các em là trách nhiệm của nhà trường và chính quyền địa phương trong chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, giúp học sinh yên tâm học tập.

Món quà đặc biệt mở ra cơ hội học tập cho trẻ em vùng khó

Với em Nông Trà Vy, học sinh lớp 6A2 Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, được ở lại trường học tập, sinh hoạt là niềm vui lớn. Ngôi trường mới khang trang, khu nội trú sạch đẹp, tiện nghi giúp các em yên tâm ăn ở, có thêm thời gian học tập và vui chơi cùng bạn bè. Với các em, trường giờ đây không chỉ là nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai, có thầy cô tận tình chăm sóc, bạn bè cùng sẻ chia.

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Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk có vốn đầu tư 150 tỷ đồng, là món quà đặc biệt Bộ Quốc phòng xây tặng xã vùng 3 Ea Rôk, tỉnh Đắk Lắk.

“Con cảm thấy là vui thích khi được vô học ở trường nội trú rất khang trang, đẹp đẽ, bạn bè rất hoà đồng, vui vẻ, thầy cô chăm lo từng bữa ăn và quan tâm đến học sinh chúng em", em Nông Trà Vy chia sẻ.

Niềm vui ấy càng có ý nghĩa khi ngôi trường là công trình đặc biệt do Bộ Quốc phòng xây tặng nhân dân xã Ea Rốk - địa bàn xã vùng 3 còn nhiều khó khăn. Công trình thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Bộ Quốc phòng với chính quyền địa phương trong sự nghiệp giáo dục, tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho con em trên địa bàn. Khởi công tháng 3/2026, chỉ sau khoảng 6 tháng thi công, trường đã được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp khai giảng năm học mới tháng 9/2026, sớm một năm học so với kế hoạch ban đầu.

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Trường có diện tích khoảng 6ha. Công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trách nhiệm phía sau niềm vui nội trú

Cô Lương Thị Hoa, giáo viên nhà trường, cho biết, môi trường nội trú đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ giáo viên, không chỉ trong giảng dạy mà cả việc quản lý, chăm sóc học sinh, nhất là những em lần đầu xa gia đình.

 “Quản lý và chăm sóc các em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, đặc biệt là các em bậc tiểu học, khi mới xa gia đình đến trường nội trú, nhiều em còn bỡ ngỡ và nhớ nhà. Vì vậy, quản sinh không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nền nếp, còn phải quan tâm, gần gũi, chăm sóc và động viên, thường xuyên túc trực, theo dõi sức khoẻ, tâm sinh lý của các em", cô Lương Thị Hoa cho biết.

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Lớp học khang trang, thầy cô tận tuỵ. 

Sự chăm lo ấy còn hiện diện trong từng bữa ăn hằng ngày của các em học sinh. Chị Đinh Thị Thoả, nhân viên cấp dưỡng của trường, cho biết, bắt đầu công việc từ 4 giờ 30 phút sáng và thường kết thúc vào 7 giờ tối. Từ chuẩn bị thực phẩm, sơ chế, nấu nướng đến chia suất ăn, dọn dẹp bếp núc, công việc nối tiếp nhau suốt cả ngày.

“Chúng tôi bắt đầu hoạt động từ 13/10. Đội ngũ cấp hiện tại cũng nhiều vất vả, cũng phải nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các giáo viên nữa. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", chị Đinh Thị Thoả nói.

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Bữa ăn nội trú và bán trú tại trường đầy đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Để tổ chức hoạt động bán trú, nội trú trong điều kiện công trình đưa vào sử dụng sớm hơn kế hoạch, nhà trường đã chủ động chuẩn bị các phương án, phối hợp với chính quyền và các lực lượng tại địa phương.

Ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ea Rốk, cho biết, ngay khi hạ tầng được đơn vị thi công bàn giao, nhà trường khẩn trương sắp xếp các điều kiện cần thiết để tổ chức các hoạt động. Ngày 13/10, trường tổ chức bán trú cho toàn bộ 515 học sinh, kịp thời hỗ trợ phụ huynh trong điều kiện chưa tổ chức được nội trú. Đến ngày 30/10, trường chính thức tổ chức nội trú cho 337 học sinh.

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Toàn trường hiện có 337 em học sinh nội trú. Các em học sinh đang làm quen với môi trường học tập mới. 

“Nhà trường tham mưu với Đảng uỷ, chính quyền địa phương có chính sách với con em thuộc diện dân tộc thiểu số cũng như có hoàn cảnh khó khăn về đây học tập. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh để làm công tác phối hợp khi các con đến đây học tập, làm sao đó tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để con em có kỹ năng tự chăm sóc bản thân", ông Võ Viết Khoa cho biết.

Cùng với nỗ lực của nhà trường, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình tổ chức bán trú, nội trú. Ông Trịnh Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, cho biết, công trình trường nội trú Ea Rôk có tiến độ thi công rất nhanh. Nhà thầu đã thực sự “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành chỉ sau khoảng 6 tháng, kịp đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Đến nay, tất cả các hạng mục công trình đều đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

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Học sinh học thể dục trong nhà thi đấu hiện đại. 

Ông Trịnh Văn Cường nhấn mạnh, đây là công trình đặc biệt có ý nghĩa do Bộ Quốc phòng xây tặng nhân dân xã Ea Rốk. Ngôi trường không chỉ bổ sung cơ sở vật chất giáo dục mà còn tạo điều kiện để địa phương chăm lo tốt hơn cho con em, nhất là học sinh thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách và những em có hoàn cảnh khó khăn.

“Xã chỉ đạo trực tiếp là Phòng Văn hoá Xã hội và Ban giám hiệu Nhà trường, thường xuyên kiểm tra công tác bán trú, nội trú, đặc biệt là công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết công khai chế độ dinh dưỡng bữa ăn cho các cháu. Đảm bảo làm sao bữa ăn đủ dinh dưỡng và chính các cháu phát biểu bữa ăn rất ngon, đảm bảo dinh dưỡng để yên tâm học tập", ông Trịnh Văn Cường thông tin.

Niềm vui dưới mái trường nội trú đặc biệt ở xã vùng 3 Ea Rốk.

Từ niềm vui của học sinh đến sự tận tụy của thầy cô, nhân viên cấp dưỡng và trách nhiệm của chính quyền địa phương, ngôi trường nội trú do Bộ Quốc phòng xây tặng xã vùng 3 Ea Rốk đang trở thành điểm tựa cho trẻ em vùng khó. Giá trị của công trình không chỉ ở cơ sở vật chất khang trang mà còn ở cơ hội học tập, sinh hoạt và phát triển tốt hơn, nhất là với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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