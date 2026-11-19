2 lớp học, mỗi lớp chỉ hơn 10 học sinh – nhưng điểm trường Pa Kha 3, Trường Tiểu học Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, Sơn La lúc nào cũng rộn rã. Những thanh âm vang vọng núi rừng vùng biên đến từ giờ học chữ và từ nhịp sinh hoạt nền nếp trong từng bữa ăn, giấc ngủ… mà những giáo viên cắm bản đang bền bỉ rèn giũa mỗi ngày.

Điểm trường Pa Kha 3 cách điểm trường trung tâm hơn 20 km.

"Điểm trường trung tâm của chúng tôi xa quá, đường xá đi lại còn khó khăn, các em còn nhỏ, bố mẹ chủ yếu đi làm ăn xa, các em được gửi ở nhà với ông bà tuổi cao nên cũng không đưa được các em đi học xa như vậy", như chia sẻ của thầy giáo Mùi Văn Phúc, để giữ chân những học trò nhỏ mới lớp 1, lớp 2, điểm trường lẻ vẫn luôn sáng ánh đèn.

Những điểm lẻ được duy trì để giữ chân học sinh dân tộc thiểu số vùng cao biên giới.

Cứ sớm thứ hai, thầy Phúc ngược dốc núi hơn 20 cây số để đến điểm trường, rồi ở lại dạy học và chăm lo cho các em, tới chiều thứ sáu mới về nhà. Thầy Phúc kể, khó khăn với giáo viên điểm lẻ, không chỉ ở con đường tới lớp.

Thầy cô giáo ngược dốc núi để đến với học trò.

"Công tác ở vùng cao đi lại rất vất vả, nhất là khi trời mưa rét, đường đất, đôi khi còn phải dắt xe hoặc đi bộ chứ không đi xe máy được tới tận điểm trường. Học sinh ở các bản sâu thì vốn kiến thức của các em còn chậm, đọc viết cũng chậm hơn so với học sinh ở thành thị hay khu trung tâm. Bởi vậy chúng tôi luôn cố gắng để đồng hành cùng các em trên hành trình học chữ", thầy giáo Mùi Văn Phúc chia sẻ.

Niềm vui của thầy Phúc là duy trì được sĩ số 10 học sinh của lớp.

Dẫu bộn bề vất vả, nhưng niềm vui giản dị vẫn luôn hiện hữu với mỗi thầy, cô giáo nơi đây. "Đối với chúng tôi, hạnh phúc nhất không phải là những món quà, cũng không phải những bó hoa. Chúng tôi chỉ cần đến lớp thấy các em không nghỉ học, đầy đủ sĩ số, học hành chăm chỉ. Các em thuộc những con chữ, nhớ cách làm những bài toán… Đó là nguồn động viên rất lớn với chúng tôi những giáo viên đến công tác tại vùng biên, vùng sâu vùng xa",Thầy Phúc bày tỏ.

Những giáo viên cắm bản kiên trì bám trụ đất khó gieo mầm xanh tri thức.

Đó có lẽ cũng là cảm xúc của nhiều giáo viên cắm bản ở vùng khó. Đặc biệt, trong những ngày tháng 11 - tháng tri ân các thầy cô giáo, dù không rộn ràng như phố thị hay khu trung tâm xã, những điểm trường lẻ vẫn rực rỡ sắc hương của núi rừng. Từ củ khoai, quả bí trồng ở nương nhà, đến bông hoa thơm hái trên đường đi học… món quà mộc mạc nhưng đong đầy yêu thương theo chân những học trò nhỏ đến tặng thầy cô.

Cô và trò điểm trường Tô Quỳnh, Trường mầm non Sơn Ca, xã Lóng Phiêng.

Gần 20 năm gắn bó với vùng biên giới Lóng Phiêng, cô giáo Vì Thị Nèn, điểm trường Tô Quỳnh, Trường mầm non Sơn Ca, đã quen với không khí 20/11 giản dị nhưng ấm áp như thế. "Đối với giáo viên cắm bản như chúng tôi, nhận được những món quà từ các con, tuy đơn sơ, giản dị nhưng vô cùng hạnh phúc. Đó chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, chăm sóc và dạy dỗ các con tốt hơn mỗi ngày. Thấy các con chăm ngoan, đến trường chuyên cần để tiếp thu kiến thức là chúng tôi đã vui lắm rồi", cô Nèn nói.

Các thầy cô vừa dạy học, vừa chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học trò.

Hạnh phúc, tự hào từ những điều giản dị. Để rồi tiếp tục kiên trì, bám trụ đất khó ươm mầm xanh. Bởi với họ - những giáo viên cắm bản, ước mơ lớn nhất là thấy mầm xanh mà mình gieo nảy nở, vươn mình, tỏa sắc hương nơi đại ngàn biên cương Tổ quốc.